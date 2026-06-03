«Место обретения свободы»: на ПМЭФ показали новый логотип бывшей тюрьмы «Кресты»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Дизайн создала студия Артемия Лебедева.

Законченную версию логотипа общественного пространства, которое появится на месте бывшей тюрьмы «Кресты», показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Проект представила студия дизайнера Артемия Лебедева.

«Если раньше это было место лишения свободы, то сейчас это место обретения свободы. <…> Мы не забываем прошлое, но мы уже находимся в будущем», — пояснил концепцию логотипа дизайнер Артемий Лебедев.

Концепция предполагает два наложенных друг на друга креста. Поставленную студии цель прокомментировал и генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

«Одна из задач была сделать новую айдентику — узнаваемую и которая может прожить века», — отметил он.

Новое общественное пространство планируют открыть в 2030 году. На территории «Крестов» появится целый культурно‑туристический кластер: мультимедийный музей, гостиницы четырех‑ и пятизвездочного уровня, гастрономическая улица и пешеходная с арт‑объектами для прогулок.

Также в «Крестах» откроют тематические «острова памяти».

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

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