Захарова указала на превращение Запада в пиратов XXI века

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Его представители пытаются приучить мировое сообщество к мысли, будто людей можно уничтожать без суда и следствия.

Страны коллективного Запада фактически превратились в «пиратов XXI века» после захватов кораблей в международных водах. Это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Теперь Запад выдает разрешения не только на «уничтожение морского права», но и на международный терроризм. Как пояснила дипломат, западные страны пытаются приучить мировое сообщество к мысли, будто людей можно уничтожать без суда и следствия, а такие события не должны вызывать ни сострадания, ни сочувствия.

В качестве примера Захарова привела кинообраз британского агента Джеймса Бонда, который в массовой культуре получил так называемую «лицензию на убийство». По словам Захаровой, этот сюжет был не только узаконен в художественной форме, но и романтизирован.

«Сейчас такой же процесс мы наблюдаем, например, с морским правом, а по сути, с его уничтожением», — сказала она.

Представитель МИД России заявила, что западные страны, которые раньше призывали бороться с пиратством, теперь сами ведут себя как те, кого прежде осуждали.

«Такая же индульгенция выдается по-настоящему на международное пиратство. И еще несколько лет назад эти самые западные страны говорили о том, что с пиратством надо бороться, принимали какие-то заявления, разрабатывали декларации, настаивали на резолюциях, а теперь сами же представляют собой тех самых пиратов XXI века», — отметила Захарова.

К тому же она заявила, что отдельные западные структуры фактически выдают «лицензию на убийство людей». Захарова отметила, что под это подводится идеологическая база, а преступления замалчиваются через давление на СМИ, обман, запугивание или подкуп.

По словам представителя МИД, таким образом мировому сообществу пытаются показать, что происходящее является новой нормой или новой этикой. Однако, как подчеркнула Захарова, в этом нет ничего нового.

«Она была точно такая же 80-85 лет назад. Она была и до этого, и в XIX, и в XVIII веке. Это просто повторение всего того, что коллективный Запад уже исповедовал, только на новом технологическом уровне», — сказала она.

Захарова добавила, что современные информационные и коммуникационные возможности используются для прикрытия преступлений и формирования атмосферы, в которой насилие против мирных людей стараются не замечать.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Захарова высказалась об отсутствии реакции Запада на атаку ВСУ на автобус в ДНР.

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