Купе будущего: РЖД представили варианты дизайна нового вагона СВ на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Переключать цвета можно с помощью цифрового табло на столе — выбранный интерьер сразу проецируется на стены.

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые увидели четыре варианта интерьера новых спальных вагонов (СВ) поездов на стенде РЖД.

Речь идет о дизайне обивки. На данный момент решается цвет, который будет использован для будущего пассажирского вагона СВ увеличенного габарита Т. Среди вариантов — бежевый, коричневый и синий.

Чтобы сравнить интерьер старых вагонов и обновленных, а еще посмотреть, как тона и оттенки выглядят вживую, в РЖД создали интерактивное пассажирское купе со специальным цифровым табло в центре стола. Если выбрать на нем один из вариантов, дизайн в реальном времени отобразится на стенах вагона.

Гостям ПМЭФ компания также предлагает проголосовать за понравившийся дизайн.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

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