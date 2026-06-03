В России готовят единый подход к оценке знаний школьников стран БРИКС и ЕАЭС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов/5-tv.ru

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Разработать подобную модель непросто, поскольку каждое государство самостоятельно определяет стандарты обучения и подходы к образованию.

Работа над созданием международной оценки качества национальных систем образования на площадках БРИКС и ЕАЭС продолжается. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

По его словам, разработать единую модель непросто, так как каждая страна самостоятельно определяет стандарты школьного обучения и подходы к образованию. Музаев отметил, что такая система должна учитывать интересы всех участников, поэтому процесс требует времени, однако работа над ним не прекращается.

Новый формат должен помочь странам БРИКС и ЕАЭС получить общую картину уровня знаний школьников. Также он позволит выявлять проблемы в образовательных системах и искать решения внутри объединений.

Музаев уточнил, что первый этап исследований по этому направлению может начаться в ближайшие годы. Речь идет не о замене национальных систем, а о создании инструмента для сопоставления результатов и обмена опытом между странами.

Также глава Рособрнадзора напомнил, что Россию до этого исключили из ряда международных исследований, в том числе из тестирования PISA. Как он подчеркнул, это не сказалось на качестве российского образования.

Также Музаев заявил, что после попыток ограничить участие России в разных сферах, в том числе в спорте, культуре и образовательных исследованиях, страна продолжила проводить собственные форматы оценки.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин предложил пересмотреть подход к преподаванию русского языка и литературы в вузах.

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