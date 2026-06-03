НМГ и ZEEL подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и дистрибуции контента на ПМЭФ

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Zee Entertainment Enterprises Limited — крупнейший медиахолдинг Индии.

Национальная Медиа Группа (НМГ) и один из крупнейших медиахолдингов Индии Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Документ касается создания, дистрибуции и лицензирования контента.

Стороны планируют развивать обмен телевизионными и цифровыми форматами, а также совместное производство фильмов, сериалов, документальных и развлекательных проектов.

Кроме того, компании намерены изучить возможности продвижения контента НМГ на индийском рынке с использованием экспертизы и дистрибуционных возможностей ZEEL.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова отметила, что Индия является одним из крупнейших мировых рынков и важным международным партнером для медиахолдинга.

«Индия — один из крупнейших рынков мира и важнейший международный партнер для НМГ. Мы развиваем системное взаимодействие с этим рынком. По итогам 2025 года выручка от продаж контента НМГ в Индию в сравнении с 2024 годом выросла почти в восемь раз. А первое российское реалити-шоу в Индии вышло на телеканале СТС в начале этого года. В декабре 2025 года мы заключили ряд соглашений с крупнейшими медиакомпаниями Индии, среди которых были крупнейшая государственная телерадиовещательная компания Индии Prasar Bharati, ведущее мультимедийное информационное агентство Южной Азии Asian News International (ANI, Индия) и индийская медиагруппа TV9 Network (Associated Broadcasting Company Private Limited). Мы активно выстраиваем сотрудничество с индийскими партнерами в сфере информационного взаимодействия, а сегодня расширяем этот вектор, начиная работу с одним из крупнейших игроков индийского рынка контента. Уверена, что партнерство с ZEEL откроет новые возможности для продвижения российских проектов, обмена контентом и запуска совместных производств», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Руководитель направления синдикационного бизнеса ZEEL Винод Джохри заявил, что сотрудничество с НМГ создает значительный потенциал для обмена контентом и расширения присутствия компаний на рынках Индии и России.

«Объединяя наши сильные стороны в производстве и дистрибуции контента, мы стремимся сформировать устойчивую платформу для представления ярких и востребованных историй зрителям в разных странах», — отметил Джохри.

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