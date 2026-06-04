Голос песков: почему некоторые пустыни гудят, ревут и поют

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Такие музыкальные барханы встречаются в Казахстане, Китае, США, Марокко.

Поющие барханы известны людям с древности. Путешественники описывали странный низкий звук, который возникает в пустыне без видимого источника. Иногда он длится несколько секунд, а иногда — несколько минут. В отдельных случаях гул слышен на большом расстоянии.

Сегодня ученые объясняют это не мистикой, а физикой сыпучих материалов. Звук появляется, когда слой сухого песка начинает лавиной сползать по склону бархана. Миллионы песчинок двигаются почти синхронно, трутся друг о друга и заставляют дюну вибрировать. Исследования показывают, что для такого эффекта нужны подходящие размер, форма и состав крупинок, а также сухой верхний слой песка.

Где можно услышать поющие пески

Один из самых известных поющих барханов находится в Казахстане — в национальном парке «Алтын-Эмель». При движении песка он может издавать низкий гул, похожий на звук органа или самолета.

В Китае знаменитым местом считается Минша Шань, или «гора поющих песков», рядом с городом Дуньхуан. В США подобный эффект наблюдают в дюнах Келсо и Юрика в Калифорнии, а также в других песчаных районах. В Марокко туристы могут услышать гул в песках Сахары.

Несмотря на распространенность пустынь, поющие барханы встречаются редко. Большинству дюн не хватает хотя бы одного условия: песок слишком влажный, зерна разного размера, загрязнены пылью или плохо скатываются по склону.

Почему песок начинает звучать

Главный момент — движение. Пока бархан неподвижен, он молчит. Но когда песок срывается вниз по крутому склону, возникает лавина. Она может быть вызвана ветром, шагами человека или тем, что кто-то съехал по песку.

Во время такого движения песчинки начинают скользить слоями. Если они примерно одинакового размера, достаточно округлые и сухие, их движение синхронизируется. В результате появляется вибрация, которая превращается в слышимый звук.

Ученые сравнивают этот процесс с работой музыкального инструмента. Песчинки создают колебания, а сам бархан усиливает их, как резонатор. Исследователи Калифорнийского технологического института показывали, что важную роль играет сухой верхний слой песка, который может усиливать внутренние частоты во время движения.

Почему «поет» не любой песок

Для поющего бархана песчинки должны быть хорошо отсортированы природой. Обычно это значит, что ветер долго переносил их, постепенно оставляя зерна близкого размера. Кроме того, они должны быть достаточно гладкими и округлыми.

Важна и влажность. Мокрый песок почти всегда молчит, потому что вода склеивает зерна и мешает им свободно скользить. Даже небольшое количество пыли, глины или органических примесей способно заглушить звук.

Поэтому поющий бархан — это не просто большая куча песка, а редкая природная акустическая система. В ней должны совпасть геология, климат, ветер, форма дюны и состояние поверхности.

Почему звук бывает похож на гул самолета

Звук поющих дюн часто описывают как низкий рокот, рев, гудение или басовую ноту. В некоторых исследованиях указывается, что песчаные лавины способны давать устойчивый низкочастотный звук примерно в диапазоне от 75 до 105 герц. Такой гул может напоминать далекую технику или музыкальный инструмент.

При этом разные дюны звучат по-разному. На частоту могут влиять размер песчинок, скорость лавины, толщина сухого слоя и внутреннее строение бархана. Поэтому один песок «басит», другой «скрипит», а третий вообще не издает ничего, кроме обычного шороха.

Почему легенды появились раньше науки

До появления современных исследований людям было трудно объяснить, почему безжизненная пустыня вдруг начинает гудеть. Поэтому поющие пески часто обрастали легендами: звук связывали с духами, подземными городами, погибшими караванами или голосами самой пустыни.

Такие истории неудивительны. В полной тишине пустыни низкий гул бархана действительно может производить сильное впечатление. Особенно если звук возникает внезапно, когда с гребня начинает сходить песчаная лавина.

Сегодня известно, что у этого явления есть физическое объяснение. Но даже оно не делает поющие дюны менее удивительными. Наоборот, феномен показывает, что песок — не просто неподвижный пейзаж, а сложная система, которая при определенных условиях может вести себя почти как музыкальный инструмент.

Можно ли заставить бархан запеть

Иногда туристы пытаются вызвать звук сами: идут по гребню дюны, спускаются по склону или запускают небольшую песчаную лавину. Но гарантии нет. Если песок влажный после дождя, если в воздухе слишком много влаги или поверхность нарушена, бархан может промолчать.

Лучше всего поющие дюны звучат в сухую погоду, когда верхний слой песка хорошо прогрет и свободно скользит. При этом специалисты напоминают, что многие такие места находятся на охраняемых природных территориях, поэтому ходить по склонам можно только там, где это разрешено.

Поющий бархан — редкий пример того, как обычная природная форма превращается в акустическое явление. Миллионы песчинок, ветер, сухость и гравитация складываются в один низкий голос, который человек слышит как песню пустыни.

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