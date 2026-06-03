Политолог Кавулич: санкции против РФ не достигли конечной цели

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Европа не добилась выполнения ни одной из ключевых задач, поставленных при введении ограничений.

Санкции против России не помогли Европейскому союзу (ЕС) достичь своих целей. Об этом 5-tv.ru рассказал американский политолог и журналист Джон Кавулич.

Эксперт отметил, что, несмотря на принятые ЕС меры, российская армия продолжает проводить специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

«В этом смысле санкции своей задачи не выполнили», — констатировал он.

Также Евросоюз рассчитывал создать для России невыносимые условия, чтобы принудить ее руководство к выгодной для себя сделке. Этого он также не добился.

В этих условиях возникает вопрос об эффективности санкций как таковых. Хотя рестрикции ЕС номинально демонстрируют его политическую позицию и приводят к локальным экономическим последствиям, своей конечной цели они так и не достигают.

«Поэтому, вероятно, мы увидим и 22-й, и 23-й, и 24-й, и 25-й пакеты санкций», — предположил Кавулич.

Ранее страны ЕС согласовали 20-й пакет санкций против РФ и окончательно утвердили 90-миллиардный кредит для Украины. В разработке также находится 21-й пакет рестрикций.

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