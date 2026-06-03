Посол России в Молдавии назвал противоречивым подход республики к выходу из СНГ

Озеров: РФ не понимает, как Молдавия может остаться в частных договорах по СНГ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Нельзя отказаться от базовых договоренностей, но при этом оставить только те механизмы, которые кажутся выгодными.

России неясно, как власти Молдавии рассчитывают выйти из основных соглашений СНГ и при этом сохранить участие в части отдельных договоров. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

Дипломат выступил на сессии «Россия — Молдавия» и назвал такой подход противоречивым. По его словам, нельзя отказаться от базовых договоренностей, но при этом оставить только те механизмы, которые кажутся выгодными.

«Это мне напоминает, как если бы такой мишка вышел из леса, взял малину, куст малины, выдернул его, малинку сверху съел, а куст выбросил. Куст-то больше не растет, и на нем малинка больше не вырастет. Так не бывает», — пояснил Озеров.

Также посол заявил, что решение Кишинева о выходе из СНГ выглядит непродуманным. Такой шаг может нанести стратегический вред отношениям Молдавии с Россией.

Ранее, как писал 5-tv.ru, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия направила в Содружество ноту о выходе из основных соглашений объединения. При этом Кишинев намерен сохранить участие более чем в 100 экономических договорах.

Лебедев уточнил, что процедура выхода займет около года. За это время специальная группа должна проанализировать свыше 200 договоров, участником которых является Молдавия.

В МИД России заявляли, что выход Молдавии из Содружества может иметь негативные последствия для граждан республики. В ведомстве отмечали, что провели инвентаризацию международных договоров и решений органов СНГ, в которых участвует Кишинев.

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