Бизнес как эмоция и культура: как участники ПМЭФ-2026 ломают шаблоны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Гостей удивляют искусством, гастрономией и необычной эстетикой тяжелой промышленности.

Форум в Петербурге можно назвать одним из самых технологичных. Сюда по традиции привезли всевозможных роботов. Они давно стали полноценными участниками.

— Как тебя зовут?

— Я робот, а не спикер. Но в целом разницы на форуме мало.

Одни выполняют роль доставщиков, а другие помогают в тренировках, собирают урожай и даже сами играют в футбол.

Удивляет форум не одними роботами. Современный гоночный болид, который легко станет достойным конкурентом иностранным аналогам, вездеход-амфибия, способный покорить любое бездорожье. А еще редкие инвестиционные монеты. Самая большая — килограмм чистого золота. Ее выпустил Петербургский монетный двор к 80-летию Победы.

Кроме того, на форуме любому желающему готовы вышить инициалы на футболках. Именно к этому стенду пока выстроилась одна из самых больших очередей.

Кстати, поразить посетителей пытаются не только инновационными технологиями. Гастрономические изыски — тоже как один из номеров программы. Корреспондент «Известий» Юлия Вотинцева тоже прониклась атмосферой форума и готова поделиться впечатлениями.

Уже в первый день форума можно совершенно точно сказать, что этот ПМЭФ сломал все шаблоны. Бизнес больше не хочет быть цифрой в отчете. Он хочет быть историей. Эмоцией. Культурой. Тем, что нельзя измерить в процентах или миллиардах. И это считывается буквально на каждом стенде.

Здесь даже тяжелая промышленность ищет эстетику, еще раз подтверждая, что бизнес устал быть безликой машиной. 120 тысяч живых цветов на этом панно. Участники форума, мужчины в дорогих костюмах, между пленарными сессиями просто любуются, отдыхают. Потому что как минимум это красиво.

Здесь — совершенно другой жанр. Музыка. Промышленный край, Челябинская область, привез с собой орган. И это не только про высокое искусство, но и напоминание о том, что настоящая сила — не только в тоннах выплавленной стали, но и в гармонии, которую создают для жизни людей.

Нашлось место и спорту. Между пленарными заседаниями и сессиями можно сыграть в хоккей. Даже если ни разу этого не делали. У корреспондента тоже есть уникальная возможность — первый раз держит клюшку в руках.

Из технологических новинок сенсацией стал вот этот робот с человеческими глазами, который предлагает проверить свое состояние здоровья прямо на месте. Он не просто механически смотрит, а будто в душу заглядывает. Честно говоря, немного странное чувство. Понимаешь, что граница между человеком и машиной стирается.

Отдельный вид искусства ПМЭФ — гастрономическая программа. Здесь угощают настоящими шедеврами. На территории работают несколько ресторанов. Один из них — «Кубань», здесь довольно интересное меню. Шея поросенка со взбитым муссом из огурцов из хрена, традиционная уха из адлерской форели. Цены от двух до трех тысяч рублей за позицию. Все продукты местные, из Краснодарского края.

Но есть еще одно меню, инвестиционное. Здесь уже суммы миллиардах -проекты, которые сейчас реализуют в Краснодарском крае. Можно выбрать, куда инвестировать.

От обеденного стола — к столу переговоров. Сегодня форум только набирает обороты. Впереди три насыщенных дня, каждый из которых станет отдельным событием.

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