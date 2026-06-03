Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Пока Запад хоронит российскую экономику, участие в форуме подтвердили представители более 130 стран.

В Петербурге стартовало без преувеличения главное событие года. Свои двери распахнула площадка Международного экономического форума. Гостей встречают стенды регионов и госкорпораций, каждый из которых стремится поразить воображение. Участие подтвердили представители более 130 стран. В том числе, впервые за несколько лет, делегация из США. Компании готовятся представить свои разработки. А судя по количеству машин, скоро на дорогах появятся новейшие модели отечественного автопрома. Одним из первых все увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Эффектная копия памятника Тысячелетия Руси, распахнутые крылья орла над бескрайними горными просторами или народный промысел, что известен далеко за пределами малой родины. Регионы огромной страны гордятся своей самобытностью и культурой.

«Традиционный скопинский лев. У него будет такая грива. Он будет зубастый, но симпатичный», — рассказала народный художник РФ Татьяна Лощина.

Впрочем, эта идентичность — больше для привлечения внимания инвесторов, что съехались со всего мира на Пулковские высоты. Большая экономика снова в Петербурге, чтобы строить мосты между рынками.

«Для того, чтобы дальше развивать российско-китайскую торговлю и экономические отношения, это обязательный путь, надо повысить уровень цифровизации», — сказал участник форума из Китая Сун Тян Шу.

«Я из Сингапура. Мы хотим изучить возможности делового сотрудничества и инвестиций на российском рынке. Я думаю, что это хорошая платформа, ПМЭФ, из-за связей, которые мы можем получить в ходе этого мероприятия», — отметил участник форума из Сингапура Дэррил Тан.

Запад традиционно, пятый год подряд, хоронит российскую экономику, штампуя некрологи в эти июньские дни. Но именно на Петербургском экономическом уже давно собирается мировое большинство.

«Я приехал сюда в поисках возможностей, инвестиций, корпораций», — сказал представитель организации молодежи АСЕАН Сенджайя Мулиа.

С самого утра «Экспофорум» полон людьми. Гости приглядываются к новым моделям — «Аурус-седан», гоночным версиям «Лады» — «Веста» и «Искра». В их салонах — специальные гоночные сиденья, а кузов укреплен специальными распорками.

Роботов с каждым годом здесь все больше. Вот гуманоид пожимает руки, а этот манипулятор (сейчас его активно тестируют в Кабардино-Балкарии) может не просто собирать плоды с деревьев, а сразу же отбраковывать яблоки, груши, сливы плохого качества. Все — российское.

«Есть спрос колоссальный, а самое главное — недостаток кадров, и это прямо сказывается на отрасли. Хозяйства говорят: ребята, давайте роботов, мы урожай теряем», — рассказал технический директор компании-производителя Евгений Тахтилов.

Вообще, отечественных высокотехнологичных разработок очень много. Это разработки для сложнейших операций на позвоночнике.

«Уникальность этих разработок в том, что потом при помощи томографии мы делаем точную компьютерную модель, виртуальную, и с инженерами — индивидуальные конструкции для сложных анатомических зон», — пояснил заместитель директора по организации образовательной и научной деятельности Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Марчел Ветрилэ.

На форуме и политики даже из тех стран, действующее руководство которых делает все, чтобы разрушить отношения.

«Подавляющее число граждан Республики Молдова, более 65-70%, хотят дружить и с Россией, и с Европой. В рейтинге политических лидеров, зарубежных, Владимир Владимирович Путин, наряду с Лукашенко, занимает первые позиции. Это несмотря на цензуру, которая вводится в Республике Молдова активно, мы знаем, что закрываются русскоязычные канала и так далее», — отметил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Эксклюзивные интервью, важные заявления, аналитика — в студии «Известий». У нас ключевые спикеры — от министров до глав корпораций. Все дни форума мы не пропустим ни одной важной новости. Ведь Петербургский экономический — важнейшее для нашей страны событие.

Эта значимость дополнительно подчеркивается благодаря коммуникационному партнеру форума — медиахолдингу «МАЕР». На огромных экранах в Москве и Петербурге приветствуют гостей форума, отдельное внимание — гостю.

29-й международный экономический форум стартовал. Как всегда — успешно. Сегодня в центре внимания — вопросы развития малого и среднего бизнеса, а также проблемы, связанные с искусственным интеллектом.

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