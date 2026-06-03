Банк «РОССИЯ», ПСБ и Токеон формируют технологическое партнерство в сфере цифровых валют и ЦФА

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Соглашение подписали на ПМЭФ для разработки и внедрения современных финансовых решений.

Банк «РОССИЯ» и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых прав и цифровых валют. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума и направлен на формирование технологического партнерства для разработки и внедрения современных финансовых решений на основе цифровых технологий. Подписи под документом поставили советник председателя правления Банка «РОССИЯ» Артем Шаталов и заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.

Банки планируют совместные проекты в области цифровых финансовых инструментов, запуск пилотных инициатив и проработку новых подходов к использованию цифровых валют и ЦФА. Ключевым технологическим партнером выступает платформа Токеон (входит в группу ПСБ).

«Цифровые активы уже стали прикладным инструментом, и мы видим свою задачу в том, чтобы они органично вошли в банковское обслуживание. Вместе с партнерами мы сформируем прикладные сценарии работы с цифровыми правами и цифровыми валютами, которые будут востребованы корпоративными клиентами уже в ближайшей перспективе. Участие платформы Токеон, обладающей первым на рынке кредитным рейтингом инвестиционного уровня, служит дополнительной гарантией надежности всей разрабатываемой инфраструктуры. Мы намерены активно участвовать в формировании экосистемы нового поколения, делая цифровые финансовые технологии доступными и полезными для российского бизнеса», — прокомментировал советник председателя правления Банка «РОССИЯ» Артем Шаталов.

«В партнерстве с Банком „РОССИЯ“ мы объединим инфраструктурные возможности и практический опыт для создания востребованных клиентами цифровых инструментов и сервисов. Отдельное внимание будет уделено развитию механизмов выпуска и обращения цифровых прав, а также интеграции новых решений в существующие банковские продукты. Технологическим ядром партнерства выступает платформа Токеон: она первой в России токенизировала иностранное цифровое право, выпустила гибридные цифровые финансовые активы и имеет публичный кредитный рейтинг. Эти компетенции позволяют нам не следовать за рынком, а определять векторы его развития», — отметила заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина.

«Развитие рынка цифровых активов требует тесного взаимодействия финансовых институтов, технологических платформ и инфраструктурных участников. Подписанное соглашение создает основу для реализации совместных проектов, направленных на развитие практического применения цифровых прав и цифровых валют. Мы видим устойчивый запрос со стороны бизнеса на современные инструменты привлечения финансирования и расчетов, и наша задача как технологического партнера — обеспечить участникам рынка надежную, масштабируемую и соответствующую требованиям регулятора инфраструктуру для работы с цифровыми активами», — заявил генеральный директор платформы Токеон Игорь Егоркин.

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