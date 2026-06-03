Путь в Шанхай: команда детективного экшена «Черный шелк» приступила к съемкам в Китае

Команда детективного экшена «Черный шелк» приступила к съемкам в Китае

Фото: НМГ Кинопрокат

Воссоздание довоенной атмосферы стало одной из ключевых задач проекта.

Команда международного блокбастера «Черный шелк» начала съемки в Китае. Создатели картины работают над сценами, которые должны воссоздать атмосферу Шанхая 1930-х годов. По сюжету именно туда доставят загадочный груз, за которым охотятся агенты спецслужб разных стран.

Съемки проходят на киностудии Hengdian World Studios. Ранее там снимали отдельные сцены детективного фильма «Красный шелк».

Производственная инфраструктура студии позволяет детально передать образ Шанхая начала XX века — города, где роскошь соседствует с риском, а неоновые вывески соседствуют со статуями Будды.

Режиссер-постановщик Андрей Волгин отметил, что воссоздание довоенного Шанхая стало одной из ключевых задач проекта.

«Нас интересовала не только внешняя достоверность, но и ощущение эпохи — ее ритм, роскошь, смешение европейской и китайской культур, которое свойственно тому времени. Очень многое строится именно на деталях: вывесках, фактуре улиц, тканях, транспорте, освещении. Мы хотим, чтобы зритель, незнакомый с городом, смог погрузиться в этот мир», — рассказал Волгин.

Главные роли в картине исполняют Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Александар Радойичич, Майя Гинтер, Алексей Тахаров и Сергей Анненков. Также в фильме снимаются Полина Куценко, Илья Антоненко, японские актеры Хироюки Мори и Джунсуке Киносита.

Милош Бикович, исполняющий роль Николая Гарина, заявил, что новый фильм будет масштабнее и динамичнее «Красного шелка».

«В этой части опять столкнутся иностранные разведки, а у моего персонажа Гарина появится напарник — легендарный агент Рихард Зорге, которого играет замечательный актер Максим Матвеев. Уверен, что „Черный шелк“ заинтригует и впечатлит зрителей», — сказал Бикович.

Максим Матвеев, который сыграет Рихарда Зорге, отметил, что международный проект дал съемочной группе возможность познакомиться с новой культурой и особенностями работы в Китае.

«Ритуалы перед началом работы, масштаб и качество декораций, слаженность и профессионализм съемочной группы со стороны Китая, местный колорит, чай, красота архитектуры и богатая история — все это стало частью уникального опыта», — поделился актер.

Производством фильма занимаются Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат». Эксклюзивным дистрибьютором цифровых и телевизионных прав, а также зарубежным дистрибьютором картины является Art Pictures Distribution.

Фильм снимается при поддержке Фонда кино России, Госкорпорации Ростех и входящих в нее холдингов «Швабе» и «КРЭТ», а также Art Pictures Distribution.

Премьера детективного экшена «Черный шелк» запланирована на 31 марта 2027 года.

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