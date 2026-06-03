«Бизнес нужно вести профессионально»: Калинин о необходимости реформ в бизнес-образовании

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Программы подготовки бизнесменов устарели и не отвечают современной экономике.

Многие стартапы в России закрываются через несколько лет после запуска, потому что предприниматели начинают бизнес без достаточной профессиональной подготовки. Об этом заявил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин в рамках ПМЭФ.

«Бизнес сейчас нужно вести профессионально. По нашим замерам, средний срок жизни стартапов в России составляет три-четыре года. Многие люди начинают свое дело непрофессионально, а предпринимательское образование формировалось еще 30 лет назад и сегодня во многом устарело», — отметил Калинин.

По его словам, многие программы подготовки будущих бизнесменов были разработаны еще в начале 1990-х годов и уже не соответствуют реалиям современной экономики.

Калинин подчеркнул, что специальности, связанные с экономикой, менеджментом и предпринимательством, нуждаются в серьезной модернизации. Он сообщил, что представители вузов и «Опоры России» уже подготовили новые образовательные стандарты и направили их на рассмотрение в Министерство науки и высшего образования.

По мнению главы организации, важно утвердить изменения уже в этом году, чтобы в следующем студенты начали обучаться по обновленным программам. Он считает, что современный предприниматель должен получать более широкий набор знаний еще во время учебы.

Калинин также отметил, что обновление системы подготовки бизнеса напрямую связано с развитием экономики. По его словам, предприниматели с современным образованием смогут быстрее адаптироваться к изменениям и эффективнее использовать возможности, которые создают новые технологии и так называемая «четвертая технологическая революция».

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