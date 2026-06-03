В рамках ПМЭФ-2026 представили российские автомобили AURUS И SENAT

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Эти машины занимают нишу отечественных транспортных средств представительского и класса люкс.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026 представлены российские автомобили представительского и класса люкс AURUS И SENAT. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с площадки форма.

В рамках форума состоялась премьера нового российского представительского седана SENAT 900. Задачу по его созданию в 2024 году поставил первый заместитель Правительства России Денис Мантуров. В рамках этого проекта произвели переоснащение производственной площадки в Санкт-Петербурге в Шушарах, ранее принадлежавшей иностранным владельцам.

SENAT 900 полностью соответствует автомобилю представительского класса. Эта машина обладает следующими характеристиками: трехлитровым двигателем V6 с механическим нагнетателем, восьмиступенчатой гидромеханической коробкой передач и системой интеллектуального полного привода. Эта модель в длину 5,14 метров, а колесная база — 3,06 метров.

Также на ПМЭФ представили полнофункциональный прототип следующей модели — SENAT 1000. Его серийное производство планируют запустить в конце 2027 года.

Автомобили AURUS уже не первый год становится частью форума. В 2026 году на этой площадке впервые будут представлены следующие модели: AURUS Senat и AURUS Senat Long.

Также на стендах можно увидеть первую модель бренда — кабриолет AURUS. Эта машина принимала участие в параде Победы в 2019 году. Также можно увидеть кабриолет ЗИС-110Б — исторический четырехдверный фаэтон, парадный автомобиль послевоенной советской эпохи.

AURUS — это первая автомобильная российская компания класса люкс. Ее разработка началась в 2013 году по заказу Минпромторга РФ. Эти транспортные средства создавались для представителей высших органов государственной власти страны, в том числе для президента России.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ПМЭФ-2026 показали разработанный в России гоночный болид. Этот автомобиль способен конкурировать с зарубежными аналогами, но стоит в два раза меньше. В его создании принимал участие самый известный отечественный гонщик Виталий Петров.

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