Не треугольник: Захарова объяснила отношения России, США и Кубы
Захарова: отношения России, Сша и Кубы не стоит рассматривать как треугольник
Фото, видео: Reuters/Marco Bello; 5-tv.ru
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В МИД подчеркнули, что партнерство стран имеет собственную ценность.
Отношения России и Кубы не следует рассматривать через призму США или воспринимать как часть геополитического «треугольника». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам дипломата, связи Москвы и Гаваны имеют самостоятельное значение и сложились исторически. Захарова подчеркнула, что сотрудничество двух стран не направлено на подрыв какого-либо диалога с Вашингтоном.
«Мне кажется, что надо рассматривать это не как треугольник. У нас абсолютно самоценные, уникальные, исторически сложившиеся отношения с островом», — сказала Захарова.
Представитель МИД также отметила, что Куба не стремится расширять влияние в других регионах мира, а защищает собственный суверенитет.
Ранее Захарова критиковала санкционное давление США на Кубу. Она называла такие действия проявлением нетерпимости Вашингтона к иной политической позиции и заявляла, что Россия продолжит поддерживать кубинский народ.
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