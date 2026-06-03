«Украинизация» повестки: Захарова указала на подход Запада к новостям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам дипломата, проблемы в различных сферах теперь пытаются объяснять через один конфликт.

Западные страны подменяют реальную картину мировой информационной повестки постоянной привязкой событий к Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, тема Украины в западном информационном поле стала доминирующей не с точки зрения объективного описания происходящего, а как универсальная рамка для объяснения любых процессов — от экономики до культуры и гуманитарных вопросов.

«Усилиями Запада (в информационной повестке. — Прим. ред.) превалирует тема Украины. Только не с точки зрения реально происходящих событий, а происходит такая буквально насильственная украинизация политического угла, по всей повестке: экономика, культура, гуманитарка — все подается через тему Украины», — заявила Захарова.

Представитель МИД сравнила этот подход с тем, как в девяностых и двухтысячных годах многие международные события рассматривались через тему терроризма. По ее словам, сейчас аналогичная схема применяется к украинскому вопросу, который Запад использует как главный фильтр для оценки происходящего в мире.

Захарова заявила, что западные политики и СМИ, заинтересованные в поддержке Киева, намеренно обходят молчанием бесчеловечные действия украинского режима.

По словам дипломата, задача России — постоянно привлекать внимание к преступлениям Киева. Этим, как подчеркнула Захарова, занимаются все уполномоченные российские ведомства.

«Я вас уверяю, и каждая малейшая возможность донести правду о том, что творится вокруг Украины и что делается руками киевского режима, она будет нами использована», — заключила Захарова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.