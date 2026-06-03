Акционерный Банк «РОССИЯ» и АО «Ресурсы Биры» договорились о долгосрочном партнерстве на ПМЭФ-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Стороны планируют обмениваться экспертизой и создавать совместные рабочие группы для реализации стратегических проектов.

Акционерный Банк «РОССИЯ» и Акционерное общество «Ресурсы Биры» 3 июня заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Партнерство предусматривает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на поддержку инвестиционных и операционных проектов компании.

Акционерный Банк «РОССИЯ» и АО «Ресурсы Биры» договорились объединить усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по развитию рынка органических удобрений.

Соглашение предусматривает финансирование инвестиционных проектов, разработку специальных программ для сотрудников, а также совместную работу по внедрению цифровых технологий для оптимизации управления финансовыми ресурсами компании.

Кроме того, стороны планируют обмениваться экспертизой и создавать совместные рабочие группы для реализации стратегических проектов.

Соглашение подписали заместитель председателя правления Акционерного Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и генеральный директор АО «Ресурсы Биры» Дмитрий Марков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.