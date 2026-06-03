Обед на любой вкус и кошелек: сколько стоит поесть на ПМЭФ-2026

Гостей на ПМЭФ-2026 угощают обедом почти за восемь тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com/Julia Pfeifer

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Посетители форума могут попробовать янтарный говяжий бульон и стейк из сельдерея.

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 гостям подают обед почти за восемь тысяч рублей. Фотографиями с меню поделился корреспондент 5-tv.ru.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Посетители форума могут взять комплексный обед, предоставленный рестораном «Форум». Они предлагают на выбор несколько холодных закусок, горячих блюд, супов и десертов. Один из возможных полноценных обедов может состоять из: янтарного говяжьего бульона с мясным расстегаем, стейка из корня сельдерея с белыми грибами и миланского шоколадного торта. Все это обойдется в 7,9 тысячи рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Однако есть и более бюджетные варианты для обеда. Можно заказать, например, блин с черной икрой. Его стоимость составит 3,5 тысячи рублей. Либо же и вовсе отдать предпочтение двойному сэндвичу с сыром и ветчиной. За него нужно будет заплатить 450 рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что московские роботы-курьеры развозят угощения и сувениры для посетителей ПМЭФ-2026. Внутри контейнеров у механических доставщиков лежит узорное печенье с белой глазурью и красной буквой «М» (Москва), а также вода в картонной упаковке.

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