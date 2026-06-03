«Бурановские бабушки» запустили хоровод на ПМЭФ-2026

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Артистки пели, танцевали и приглашали присоединиться.

«Бурановские бабушки» устроили хоровод у стенда «Евразия» на Петербургском международном экономическом форуме. Артистки пели, танцевали и призывали гостей форума присоединиться.

Коллектив из Удмуртии известен участием в конкурсе «Евровидение-2012», где занял второе место. «Бурановских бабушек» регулярно приглашают на крупные мероприятия в России.

Ранее участницы фольклорного ансамбля рассказали о том, как их тепло приняли в Санкт-Петербурге. Исполнительницы отметили. что петербуржцы рассказали им о городских достопримечательностях, показали интересные места и помогли проникнуться атмосферой Северной столицы.

ПМЭФ-2026 не ограничивается только деловой повесткой. Параллельно проходит культурная программа под брендом фестиваля «Петербургские сезоны»: для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии.

При этом доступ к форуму остается закрытым: участие возможно только после регистрации и одобрения заявки, а вход на площадку осуществляется по персональным бейджам. Следить за основными событиями можно через трансляции на официальных ресурсах форума, федеральных телеканалах и онлайн-платформах.

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