Конкурент иномаркам: на ПМЭФ-2026 показали разработанный в России гоночный болид

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В создании автомобиля принимал участие самый известный отечественный спортсмен в этом виде спорта — Виталий Петров.

Разработанный в России гоночный болид BR03 способен конкурировать с зарубежными аналогами, но стоит в два раза меньше. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал медиаменеджер программы развития российского автоспорта SMP Racing Кирилл Качнов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Самое интересное в этом автомобиле, что он российский. Он разработан российскими конструкторами, собирается в Москве. На равных конкурирует с иномарками таких культовых брендов, как Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini. Стоит при этом в два раза дешевле», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что зарубежные аналоги обходятся в 500 тысяч долларов. Стоимость российского автомобиля вполовину меньше. Это позволяет нашим гонщикам самосовершенствоваться и развиваться на отечественных трассах при гораздо меньшем бюджете. Эту цель и преследовали создатели при разработке болида.

Эта машина уже участвовала в состязаниях. Например, самые известные отечественные пилоты — Виталий Петров и Сергей Сироткин — выиграли на ней первую в истории российских трасс 12-часовую гонку.

Петров же и вовсе участвовал в разработке этого болида.

«Виталий Петров — самый знаменитый гонщик в России, он известен за пределами нашей страны. Он не только в „Формуле-1“ выступал, он поднимался на подиум с величайшими гонщиками современности. <…> Он эту машину учил ездить, настраивал, доводил до ума, делился с инженерами своим опытом и внес очень большой вклад в то, что эта машина поехала по-настоящему быстро», — уточнил Качнов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс».

ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одной из автомобильных премьер ПМЭФ-2026 станет флагманский кроссовер Volga K50. Это одна из ключевых моделей возрожденного бренда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.