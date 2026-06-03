«Солидарность и поддержка»: Лавров поздравил Рауля Кастро с 95-летием

Фото: www.globallookpress.com/Joaquin Hernandez

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия и Куба работают рука об руку для укрепления сотрудничества между странами.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил солидарность кубинскому народу. Об этом он написал в поздравительной телеграмме военному и политическому деятелю «Острова свободы» Раулю Кастро. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«На фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается кубинский народ, вновь выражаем нашу твердую солидарность и поддержку», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия и Куба продолжат работать «рука об руку» для укрепления и сотрудничества двух стран. Причем сотрудничество Москвы и Гаваны будет развиваться как на двустороннем, так и на международном уровне.

Кроме того, Лавров по случаю 95-летия Кастро пожелал ему здоровья, благополучия и неиссякаемой силы. Личность революционера является символом несгибаемой воли и патриотизма для людей по всему миру.

Кастро внес большой вклад в становления российско-кубинских отношений, основанных на дружбе и взаимоуважении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США занимаются поиском предлогов для усиления напряженности вокруг Кубы, обвиняя Рауля Кастро. Его подозревают в сговоре с целью убийства американцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.