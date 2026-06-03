Отдых отменяется: мошенница обманула 70 человек на 60 миллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Хатуна Аташян не в первый раз была замечена в сомнительных схемах, но к ответственности ранее не привлекалась. В этот раз от ее действий пострадали сразу несколько блогеров.

В Москве десятки блогеров, привыкших монетизировать отфильтрованную «красивую» жизнь, сами оказались в куда менее глянцевой истории. Им предложили путешествия на «выгодных условиях» — с океаном, отелями и всем тем, что обычно так хорошо собирает лайки в ленте. Финал оказался менее эстетичным. Корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина продолжит.

Однотипные видео популярных блогеров заполонили социальные сети.

— Меня развела мошенница на полтора миллиона рублей.

— Мошенница, которая обманула более 70 блогеров.

Блогер Алия Еникеева мечтала побывать на острове Маврикий. Несколько месяцев назад с ней связалась некая Хатуна Аташян. Сообщила, что ищет блогеров для сотрудничества с отелями на условиях бартера: с гостя — контент в социальные сети, с отеля — бесплатное проживание. Алия решила лететь с мужем — тоже блогером. Но за его отдых нужно было заплатить.

— Там проблема в том, что за раз не могут несколько блогеров быть, не берут так, поэтому получается, что один блогер плюс один к нему по рекламе.

Пока блогеры ждали путешествие на Маврикий, оплатили Аташян еще один тур — на Мальдивы. Но свои билеты так и не увидели.

«И вот здесь у меня как по щелчку пальцев, как-то странно. Я ей пишу: „Хатуна, билеты скинь, пожалуйста“. Она меня начинает кормить завтраками», — рассказала пострадавшая Алия Еникеева.

После выяснилось, что есть и другие пострадавшие. Полина вместе с мамой успела улететь на Маврикий по спецпредложению Хатуны. Но дальше все пошло не по плану: отель пришлось менять два раза, а потом туристы и вовсе остались на улице.

«Как только солнце село за горизонт, мне уже стало страшно. Потому что на дворе ночь, нас выселили, я понимаю, что нам негде ночевать и нас уже никуда не заселят. Мой молодой человек оплатил нам билеты на самолет, и мы возвращались домой», — поделилась пострадавшая Полина Сыроваткина.

Предложения об отдыхе со скидкой разлетались, как горячие пирожки. Блогер Валерия Кашапова собиралась полететь сразу в три страны: на Мальдивы — с женихом, в Грецию — с его семьей, в Бодрум — с женихом и друзьями. Заплатила Хатуне Аташян около 2,5 миллиона рублей.

«Она не скидывала мне ни на десятый, ни на одиннадцатый день ваучер. Я начала переживать и писать ей о том, что: „Хатун, я переживаю, давай сделаем возврат, чтобы я не подставляла людей“. И этим же вечером меня добавляют в группу пострадавших», — рассказала пострадавшая Валерия Кашапова.

Чат, о котором идет речь, объединяет 70 пострадавших. Предварительная сумма ущерба составляет больше 60 миллионов рублей.

— Я считаю, что такие схемы должны быть уголовно наказуемы.

С некоторыми из клиентов Хатуна решила объясниться лично. Но никаких сроков и предложений.

«Человеку абсолютно без разницы на договор. Мы говорим: ну вы же его нарушили. — Да. — Не нравится — идите в суд», — добавила Кашапова.

Хатуна Аташян — человек разносторонний. По нашим данным, она какое-то время работала в Королевском городском и Московском арбитражном судах. После поменяла профессию на модную художницу. Журналы назвали ее «новым именем в современном искусстве».

«У них было куплено шоу. Шоу было сделано для нее — один из выпусков. И также статьи, которые тоже покупные. Но мы изначально этого не знали. Это подтвержденная информация от пиарщиков», — поделилась Кашапова.

После того как блогеры написали заявление в полицию, Хатуна Аташян сама решила срочно отправиться в путешествие. Ее сняли с рейса Минск — Дубай и отправили в Москву. Позже стало известно, что девушка и ранее была замечена в схемах обмана. Но тогда Хатуну не привлекли к ответственности — многие боялись писать заявления.

«Начала сначала говорить всем, что у нее техника по скидке, украшения по скидке, даже недвижимость. Люди велись. Обычные люди», — рассказала Алия Еникеева.

Блогеры также связались с отелями, которые якобы были оплачены Хатуной. Менеджеры дали однозначный ответ — брони нет. И теперь, кажется, Хатуне Аташян все-таки придется расплатиться. Не исключено, что по прибытии в Москву следователи возбудят уголовное дело.

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