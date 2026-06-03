США впервые за восемь лет представлены в списке участников ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Самая большая европейская делегация приехала из Германии.

Внимание к форуму в этом году заметно выросло со стороны западных стран. Впервые за восемь лет в списке участников представлены Соединенные Штаты. Делегацию из Вашингтона возглавляет глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

Нетипично много гостей из европейских стран — таких как Франция, Великобритания, Австрия, Румыния, Швейцария. Но самая большая делегация — из Германии. Причем ее официально представляют не только бизнесмены, но также депутаты Бундестага.

Возрастающий интерес четко дает понять, что экономические проблемы в странах Европы берут верх над политическими нарративами Брюсселя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о росте интереса зарубежных партнеров к сотрудничеству с Россией в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). По его словам, особую активность демонстрируют страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

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