Бойцы СВО охотятся на вражеские беспилотники с помощью «Елок»

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Новая технология даже не нуждается во взрывчатке — кинетической энергии хватает для уничтожения противника.

Теперь к событиям в зоне спецоперации. Российская армия сразу с трех направлений продвигается к центру Константиновки. А небо вокруг ежедневно 24/7 контролируют наши пункты воздушного наблюдения. Их задача — заметить вражеские беспилотники и сразу же открыть огонь на поражение, либо передать по цепочке дальше, чтобы их сбили соседи из переносных зенитно-ракетных комплексов, или стрелкового оружия, или подняли в воздух уже наши дроны. Подробнее о работе армейской ПВО — корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Константиновское направление. Пункт воздушного наблюдения полка 1194 Южной группировки войск. В подсумке бойца срабатывает дрон-детектор. На экране — частоты сразу двух беспилотников. Тут же приходит сообщение от соседнего дозора.

— На вас идет крыло. 250-300 метров.

— Да принял, тебя работаем. Отделение, направление северо-запад, высота 700.

Им не нужно время на подготовку. Они всегда в состоянии боевой готовности. Увидели цель — открыли огонь.

Таких пунктов воздушного наблюдения вдоль линии боевого соприкосновения — сотни. И задача у всех одна — не пропустить вражеские беспилотники в тыловые районы.

«Ребята дежурят 24/7, постоянно смотрят небо, мониторят его. Работают по вражеским FPV, крыльям противника. Есть хитрости: надо стрелять на упреждение, учитывать скорость ветра, направление ветра», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи 1194 мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Драго».

Противовоздушная оборона полка 1194 — особое подразделение. Ведь командует им летчик армейской авиации, командир экипажа Ми-24, Ми-35 и других вертолетов. Теперь он сам не летает и другим не дает.

«Когда ты сам пилот, ты понимаешь, как летит противник, как влияет воздух на БПЛА, как на него заходить. И учишь этому всему парней по курсу боевой подготовки летчиков», — рассказал начальник ПВО 1194 мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Сокол».

Охота на вражеские беспилотники — задача, которую распределяют на несколько подразделений. Пункты воздушного наблюдения — лишь один из эшелонов. В небе работают операторы БПЛА. На земле — мобильные огневые группы, вооруженные пулеметами, переносными зенитно-ракетными комплексами, и вот новая технология — «Елка».

«Делает первый щелчок — срабатывают вентили, он захватывает цель. Делаешь второй щелчок — он вылетает и уничтожает вражескую цель», — рассказал боец ПВО 1194 мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Корабль».

Дешевая в производстве, «Елка» даже не несет на себе взрывчатку. Кинетической энергии удара хватает, чтобы уничтожить практически любой беспилотник врага.

«Этот двигатель — все, что осталось от украинского беспилотника, которым враг собирался нанести террористический удар по нашим тыловым районам, нашим мирным городам. К счастью, благодаря подразделениям ПВО 1194 мотострелкового полка, он, как и многие другие украинские дроны, до цели не добрался, иначе бы он мог нанести очень много вреда. Ведь такой „самолет“ несет на себе больше ста килограммов взрывчатки», — показал корреспондент.

В последний месяц активность БПЛА противника на всей линии боевого соприкосновения значительно возросла. Увеличилась и дальность полета. Так что у бойцов ПВО работы прибавилось. В первую очередь — защищать тех, кто надеется на них в тылу.

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