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Сразу два города Польши намерены отказаться от звания «Город-спаситель», которое получили от Украины.

Сразу два польских города намерены отказаться от звания «Город-спаситель», которое получили от Киева в благодарность за помощь украинским беженцам. Именно так власти Хелма и Пшемысля решили отреагировать на решение Зеленского присвоить одной из воинских частей ВСУ имя «Героев УПА»* — запрещенной в нашей стране организации, которую Варшава связывает с Волынской резней.

Для Польши это не просто исторический спор, а фактически оскорбительный жест. О том, как историческая память раскалывает союзников — корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Польша, почти съеденная два с половиной века назад немцами и австрийцами, еще умеет вставать на дыбы. Чашу терпения панов переполнила черная неблагодарность украинцев с коричневым душком. А именно — решение Зеленского присвоить одной из частей ВСУ звание «Героев УПА» — по всем статьям нацистского формирования, запрещенного в России. Именно его боевики участвовали в геноциде польского населения — Волынской резне.

«Мы должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока они не откажутся от культа преступников и не разблокируют все процессы эксгумаций жертв Волынской резни», — заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

И это еще не все. В сейме предлагают перестать оплачивать украинцам спутниковую связь Starlink и, наконец, взять пример с Венгрии и Словакии — перестать влезать в совместные кредиты стран ЕС в интересах Киева.

«Мы предоставляем безусловную и безвозвратную помощь, а на себя берем бремя погашения кредита. На Украине теперь просто презирают польских политиков, считают нас слабаками. Считают, что в отношении Польши можно совершать любые провокации», — добавил Босак.

Бывший польский посол в Киеве Бартош Чихоцкий публично отказался от украинской награды «За заслуги». В Варшаве уже требуют срочно отозвать у Зеленского старейшую и высшую государственную награду Польши — Орден Белого Орла. Он был учрежден 301 год назад королем Речи Посполитой и курфюрстом Саксонии Августом II Сильным.

Но вот как раз наследников этого курфюрста, а заодно и гитлеровцев — в героизации нацистов на Украине ничто не смущает. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в беседе с новоиспеченным венгерским премьером Мадьяром открыто расставил в очереди страны-просительницы членства в ЕС. Венгрии, Албании и Сербии придется стоять на обочине, пока мимо грохочут сапогами потомки верных союзников Третьего рейха.

«Мы понимаем, что Будапешт хочет сначала прояснить двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства на Украине. Однако это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от нашей цели — формального начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже сейчас», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В Евросовете поддакивают. Если не в сам союз, так хотя бы на его орбиту нацистскую Украину и бегущую по ее следам Молдавию надо затянуть как можно скорее.

«Главная цель предложения канцлера Мерца заключается в том, чтобы найти решение для интеграции Украины в институциональную структуру ЕС. Многие считают, что этот процесс интеграции Украины займет больше времени, чем мы можем сейчас предположить. Я настроен более оптимистично», — заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Оптимизм чиновника вполне объясним. В эпоху пандемии COVID-19 Евросоюз закупил американской вакцины на 35 миллиардов евро. Две трети препарата уничтожили за ненадобностью — но деньги-то освоили. Впрочем, это «цветочки».

А «ягодки» — поддержка насквозь коррумпированного Киева и прокси-война против России. Брюссель потратил на это почти 200 миллиардов евро и до следующего года планирует успешно спустить еще 54 миллиарда. А если что — у португальца с индейскими корнями и соответствующий паспорт имеется. Но это если совсем прижмут.

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* — организация внесена в перечень с экстремистских и запрещена в России.