Врачи борются за жизнь пострадавших в теракте с автобусом в ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

После попадания в крышу начался пожар, транспорт почти полностью выгорел.

Теракт ВСУ в Енакиево на востоке ДНР. Сегодня рано утром киевский режим атаковал рейсовый автобус, есть погибшие и пострадавшие. Последняя информация у корреспондента «Известий» Евгения Быковского. Он передает с места событий.

Очередное преступление режима. Утром ВСУ нанесли удар дроном самолетного типа по автобусу, следовавшему по маршруту Москва — Симферополь. Удар по крыше, началось возгорание. Как можно увидеть, автобус почти полностью выгорел. На данный момент известно как минимум о семи погибших, 11 человек получили тяжелые ранения, сейчас им оказывается вся необходимая помощь в медучреждениях республики.

Прямо сейчас врачи борются за жизни пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

На месте происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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