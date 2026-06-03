ЧМ-2026 по футболу на грани провала: матчи в Лос-Анджелесе могут сорваться

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Ethan Cairns

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Ситуация накаляется, так как первая игра турнира между сборными США и Парагвая должна состояться уже 12 июня.

Сотрудники сферы обслуживания на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе планируют организовать масштабную забастовку перед началом игр чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило New York Post.

Конфликт возник между профсоюзом Unite Here Local 11, представляющим интересы двух тысяч барменов, поваров, мойщиков посуды и работников закусочных, и компанией Legends Global.

Представители трудящихся настаивают на существенном повышении заработной платы и включении в контракт пункта, запрещающего ФИФА собирать их личные данные. В свою очередь, работодатель предлагает частичную заморозку выплат и минимальное увеличение почасовой ставки для некоторых категорий персонала всего на 25 центов.

Ситуация накаляется, так как первый матч турнира в Лос-Анджелесе между сборными США и Парагвая должен состояться уже 12 июня.

«Мы хотим справедливого контракта. Но для этого нужны усилия двух сторон», — отметил сопредседатель профсоюза Курт Петерсен.

Если компромисс не будет найден в ходе экстренных переговоров, голосование по вопросу начала забастовки пройдет в четверг и пятницу.

Представители Legends Global выражают надежду на мирное урегулирование спора, напоминая о десятилетнем опыте сотрудничества с профсоюзом. Тем не менее организаторы опасаются, что протесты могут серьезно испортить впечатление болельщиков от турнира и нарушить работу инфраструктуры арены.

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