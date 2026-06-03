На чемпионате мира — 2026 выступят 12 футболистов из Российской премьер-лиги

Фото: Reuters/Raymond Carlin III

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На мировое первенство поедут 12 футболистов, выступающих в России.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет без сборной России, однако Российская премьер-лига (РПЛ) все же будет представлена на главном турнире четырехлетия. В окончательные заявки национальных команд вошли 12 футболистов, выступавших в сезоне-2025/26 в клубах РПЛ.

Наибольшее представительство получили петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», от каждого из которых на мировое первенство отправятся по два игрока. Всего же представители российского чемпионата сыграют за девять национальных сборных.

Бразилия

ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Наиболее звездное представительство РПЛ будет в составе самой титулованной сборной мира. В заявку Бразилии вошли сразу два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Капитан петербургского клуба провел очередной стабильный сезон, приняв участие в 23 матчах чемпионата и отметившись забитым мячом. Луис Энрике также стал одним из ключевых игроков команды. В сезоне-2025/26 полузащитник записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи в 27 встречах.

Сам факт присутствия сразу двух представителей РПЛ в составе пятикратных чемпионов мира говорит о высоком уровне доверия со стороны тренерского штаба бразильской сборной.

Мексика

ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Сразу два игрока российского чемпионата оказались и в составе сборной Мексики. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес давно является одним из лидеров национальной команды. К чемпионату мира он подходит с внушительным международным опытом — более 60 матчей за сборную.

Компанию ему составит полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Несмотря на проблемы со здоровьем по ходу сезона, футболист сохранил место в составе национальной команды и получил возможность выступить на домашнем для Мексики мировом первенстве.

Колумбия

ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ- ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Одним из самых заметных представителей РПЛ на турнире станет нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Форвард провел выдающийся сезон и стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 мячей в 28 матчах.

Высокая результативность позволила ему безоговорочно закрепиться в числе лидеров колумбийской сборной. На чемпионате мира Кордоба наверняка станет одной из главных атакующих надежд своей команды.

Кабо-Верде

ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Особая история связана со сборной Кабо-Верде. Впервые в своей истории команда сумела пробиться на чемпионат мира, и существенный вклад в этот успех внесли сразу два футболиста из РПЛ.

В окончательную заявку вошли полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Ленини провел за краснодарцев 27 матчей в чемпионате, а Беншимол стал одним из открытий сезона, отметившись шестью голами в 20 встречах.

Для обоих игроков предстоящий турнир станет главным событием в карьере.

Парагвай

ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Московское «Динамо» на чемпионате мира представит не только Луис Чавес. В составе сборной Парагвая сыграет защитник Хуан Касерес.

В прошедшем сезоне он был одним из ключевых игроков обороны бело-голубых, проведя 24 матча и набрав семь результативных действий по системе «гол плюс пас» — один гол и шесть передач.

Иран

РИА Новости/Сергей Пивоваров

За сборную Ирана выступит нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. В последние годы футболист стал важной частью национальной команды и регулярно определяет результат матчей.

В ходе отборочного турнира к чемпионату мира Мохеби забивал важные мячи и подтверждал статус одного из лидеров иранской атаки. Теперь ему предстоит проверить свои силы на крупнейшем футбольном турнире планеты.

Панама

РИА Новости/Алексей Филиппов

Панаму на чемпионате мира представит защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья. Для нижегородского клуба вызов игрока на мировое первенство стал важным подтверждением качества работы с иностранными футболистами.

Фаринья входит в число основных игроков своей национальной команды и получил место в окончательной заявке на турнир.

Тунис

РИА Новости/Иван Водопьянов

В составе сборной Туниса на чемпионате мира сыграет нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури.

Форвард дебютировал за национальную команду сравнительно недавно, однако быстро закрепился в составе и стал регулярно получать игровое время. Во время отборочного цикла он провел шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами.

ДР Конго

ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Последним представителем РПЛ на турнире станет Тео Бонгонда. Вингер покинет московский «Спартак» после завершения сезона, однако на чемпионат мира отправится в статусе футболиста, выступавшего в российском чемпионате.

За сборную ДР Конго Бонгонда играет важную роль благодаря скорости, технике и универсализму. Именно эти качества помогли ему получить место в окончательной заявке на чемпионат мира.

Таким образом, на чемпионате мира 2026 года Российская премьер-лига будет представлена 12 футболистами из девяти клубов. Они сыграют за девять национальных сборных, а самым многочисленным окажется представительство Бразилии, Мексики и Кабо-Верде, каждая из которых включила в заявку по два игрока из российского чемпионата.

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