Тайвань вооружил роботов-собак: тепловизоры, разведка и управляемая стрельба
Тайвань представил три модели роботов-собак для военных целей
Фото, видео: Reuters/Ben Blanchard; 5-tv.ru
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Новинки способны выполнять широкий спектр боевых задач.
Тайвань представил три прорывных модели роботов-собак, разработанных для военных целей. Выглядят они как привычные нам игрушки, но внутри — гораздо более умная и опасная начинка.
Первая модель оснащена тепловизором для ночного наблюдения. Она же может составлять трехмерные карты местности.
Вторая сделана для электронно-оптической разведки. Робот ищет и опознает цели, передавая данные в командный центр.
И третий, самый перспективный экземпляр, — по сути дистанционно управляемая оружейная станция.
Потенциальная область применения включает береговую оборону, охрану аэродромов, подавление беспорядков и ведение боевых действий в городских условиях. Специалисты отмечают многозадачность этих боевых машин.
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