Ответный удар Ирана: в Кувейте прогремели взрывы в районе баз США

Фото, видео: www.globallookpress.com/dpa/Marwan Naamani; 5-tv.ru

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В Пентагоне заявили, что все ракеты были перехвачены.

Срыв переговоров между Вашингтоном и Тегераном расчищает место ракетам в конфликте на Ближнем Востоке. Арабские СМИ сообщают о взрывах в районе американских военных объектов в Кувейте. В стране объявлена воздушная тревога. Несмотря на попытки перехвата, несколько снарядов, судя по кадрам, успешно достигли целей.

Впрочем, в Пентагоне утверждают, что все ракеты были перехвачены, а американские базы не пострадали. Атака на объекты в Кувейте стала ответом на недавние удары США по военной инфраструктуре на иранском побережье. При этом дипломатический выход из кризиса действительно становится все менее вероятным.

Как сообщает ABC, Дональд Трамп требует от Тегерана письменных уступок по ядерной программе еще на этапе предварительного соглашения. В руководстве Исламской республики такие условия считают неприемлемыми.

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