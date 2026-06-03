В России нашли способ связать обычные и квантовые устройства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Открытие может найти применение в различных сферах.

Ученые из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) создали новый подход для надежной передачи сигналов между квантовыми устройствами и электроникой. Разработку можно применять в медицине, связи, компьютерах и космосе. Об этом в интервью «Известиям» рассказали сами специалисты вуза.

Исследователи изучили процессы в сверхпроводящих элементах криогенных установок, которые могут действовать при температурах, близких к нулю. Они отметили, что в таких условиях даже минимальные потери сигнала влияют на точность их работы.

«Мы впервые определили критический пространственный масштаб, на котором происходит полное превращение нормального тока в сверхток. Это позволит инженерам точнее проектировать сверхпроводящие элементы и минимизировать потери сигнала при создании криогенной электроники нового поколения», — заявил научный сотрудник вуза Сергей Бакурский.

Проректор по научной части Николай Кленов подчеркнул, что технология найдет применение в телекоммуникациях, суперкомпьютерах и нейросетевых вычислениях, а также укрепит технологический потенциал в стране.

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