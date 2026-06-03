Модернизированный самолет Ил-114-300 прибыл в Петербург для показа на ПМЭФ

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Паршина; МАХ/Объединенная авиастроительная корпорация/uac_rus; 5-tv.ru

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Участники форума смогут осмотреть судно в аэропорту Пулково.

Российский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 прибыл в Северную столицу. Он будет представлен публике в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказали представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в мессенджере «Макс».

«Ил-114-300 уже в городе на Неве. Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума», — говорится в публикации.

Самолет вмещает 68 человек и развивает крейсерскую скорость до 500 километров в час на высоте 7,6 тысячи метров. Прибывающие в Петербург участники ПМЭФ смогут осмотреть самолет в аэропорту Пулково.

В ходе выступления на прямой линии президент России Владимир Путин заявил о важности развития отечественного авиастроения. Он отметил, что отрасль напрямую влияет и на экономику страны, и на доступность авиаперевозок для граждан. А также подчеркнул, что у РФ есть серьезная база в военной и гражданской авиации, хотя гражданское самолетостроение долгое время развивалось не так активно, как требовалось. Нехватка судов и уход западных производителей, по его словам, дали толчок более активному развитию авиапрома.

По мнению Путина, России нужны современные отечественные самолеты. Перспективными проектами он называл МС-21, полностью локализованный Superjet 100, модернизацию Ил-76 и сохранение потенциала машин типа «Руслан». Президент заявил, что государство продолжит поддерживать авиапром, в том числе крупные производственные площадки.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. В этом году его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Форум вместит около 150 мероприятий, одним из ключевых станет пленарное заседание с участием Владимира Путина, лидеров стран-гостей, министров и глав крупнейших компаний. Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты прогнозируют на ПМЭФ-2026 сделки на 6,5 триллиона рублей.

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