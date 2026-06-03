Вирус изменился: ученые назвали причину вспышки Эболы в Африке

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

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Специалисты обнаружили существенные различия между штаммами разных лет.

Новая вспышка вируса Эбола в странах Африки связана с мутировавшим штаммом Бундибугио, который передался человеку от животного-носителя. К такому выводу пришли ученые из Уганды и Демократической Республики Конго (ДРК) после проведенного исследования. Результаты опубликовал медицинский журнал The Lancet.

Специалисты сравнили геном штамма с образцами, полученными во время эпидемий в 2007 и 2012 годах, и обнаружили существенные различия между ними. Все работы прошли в лабораториях двух государств. Анализ показал, что вспышка Эболы в 2026 году не имеет отношения к старым очагам.

«Филогенетический анализ показал, что вирусы 2026 года образуют кластер, но генетически отличаются от выявленных во время предыдущих вспышек болезни в 2007 и 2012 годах. Это подтверждает гипотезу, что нынешняя ситуация связана с новым случаем передачи от животного-носителя, а не с его сохранением в человеческой популяции, циркулирующего во время более ранних вспышек», — заявили представители Минздрава, гигиены и соцобеспечения ДРК.

В ведомстве накануне сообщили, что в стране выявили 282 подтвержденных случая заражения вирусом. При этом жертвами лихорадки стали 42 человека. В Уганде, где сейчас тоже бушует Эбола, зафиксировали девять заболевших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, при каких обстоятельствах вирус Эбола может проникнуть в Россию.

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