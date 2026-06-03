Американская журналистка заявила о попытке Макрона шантажировать Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

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Президент Франции якобы манипулировал неким соглашением по Украине, выдвигая свои условия личного характера.

Американская журналистка Кэнди Оуэнс обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в шантаже. В интервью ТАСС она заявила, что лидер европейской страны попытался оказать давление на своего американского коллегу Дональда Трампа, связывая вопросы урегулирования украинского кризиса с расследованием Оуэнс, посвященным жизни супруги Макрона Брижит.

«Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка, это правдивая история. У меня есть записи звонков. Он звонил мне из Мар-а-Лаго (резиденция президента США. — Прим. ред.), если быть точной. Трамп сказал: «Понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене», — сказала журналистка, назвав ситуацию «полным безумием».

Кэнди Оуэнс — представительница консервативных кругов США и ведущая популярного подкаста, у нее больше шести миллионов подписчиков на YouTube. Ее внимание приковано к Брижит Макрон с марта 2024 года. Она не раз заявляла, что жена французского лидера на самом деле родилась мужчиной. Более того, супруги намеревались представить суду доказательства, опровергающие скандальные заявления Оуэнс.

Дональд Трамп накануне призвал журналистку прекратить расследование в отношении Брижит Макрон. Глава Белого дома пытался убедить ее, что первая леди Франции биологическая женщина. А еще предложил сделку — оплаченное интервью в обмен на отказ от спорной темы для обсуждения. В эфире своего YouTube-канала Оуэнс подчеркнула, что не согласилась с президентом США и представила свои доказательства того, что Макрон обращалась к врачу, специализирующемуся на смене пола.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах в семье французского лидера — за что Эммануэль Макрон получил пощечину от жены?

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