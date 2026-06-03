Эксперты прогнозируют на ПМЭФ-2026 сделки на 6,5 триллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Соглашения планируется подписать в энергетике, транспорте и других отраслях.

Объем заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году соглашений достигнет 6,4-6,5 триллиона рублей. Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Известиями».

В прошлом году на форуме участники подписали 1060 сделок на общую сумму 6,3 триллиона рублей. Среди ключевых договоренностей — договоренность России и Индонезии о создании инвестиционной платформы на два миллиарда евро.

По словам экономиста Ярослава Кабакова, небольшой рост объема контрактов ожидается, но он не будет связан с притоком иностранных инвестиций. Главные соглашения будут подписаны в энергетической и транспортной отраслях, а также инфраструктуре, АПК, промышленности и нефтегазохимической сфере.

«Международный контур смещен в сторону БРИКС и стран Азии, Ближнего Востока и Африки, ключевые партнеры — Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС); западный трек по-прежнему будет минимальным», — добавил он.

Финансист Владимир Чернов подчеркнул, что ПМЭФ остается основной площадкой для крупных инвестиционных заявок, однако высокая ключевая ставка и дорогой долг может повлиять на планы предпринимателей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В этом году его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В рамках форума пройдут 150 мероприятий, а одним из ключевых станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, лидеров стран-гостей, министров и глав крупнейших компаний.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что свое участие в ПМЭФ подтвердили около 20 тысяч человек.

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