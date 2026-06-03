«Пошел вон, кожаный»: лебедь выгнал голого купальщика из пруда на Патриарших

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

В начале июня эти птицы агрессивны, потому что защищают потомство.

Битву городской фауны с человеком сегодня были вынуждены наблюдать отдыхающие на легендарных Патриарших прудах в Москве. Судя по всему, один из местных жителей, несмотря на прохладную погоду, решил освежиться в пруду, но это не понравилось другому местному жителю — лебедю.

О том, как птица показала, кто здесь гадкий утенок — корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

В час жаркого летнего заката на Патриарших прудах появились двое граждан. Первый из них выглядел нелитературно. Второй, раздевшись до трусов, полез в воду.

«Опа, опа лебедь! Батл, батл! Человек или лебедь, кто же выиграет», — слышно на записи.

Победила птица. Пернатый, раскрывшись, выгнал на берег голого наглеца.

«Пошел вон отсюда, я тебе сказал, кожаный», — говорит лебедь голосом очевидцев.

Героя лебединого озера зовут Патрик. Это для богемы, вообще он Ваня. Живет в пруду в центре Москвы вместе с Машей. Она откликается на Патрицию. Но сейчас занята — высиживает яйца.

«Лебеди не только красивые символы верности, но и очень заботливые родители. А начало июня — это время, когда в их гнездах появляются птенцы. И в этот период лебеди могут быть агрессивными, потому что защищают свое потомство. А здесь на Патриарших прудах еще и свою недвижимость», — сообщил корреспондент Илья Аникеев.

Жилье в этом районе Москвы считается премиальным. Вокруг дореволюционные постройки и советская архитектура. В тени чуть зеленеющих лип риелтор объясняет что-то на богатом.

«Квадратный метр здесь никогда не будет зависеть от ключевой ставки, от каких-то внешних экономических факторов, здесь недвижимость будет востребована всегда. Самое бюджетное, что мы можем найти на вторичке, будет от миллиона рублей квадратный метр», — сказала юрист, риелтор Нарэ Лукашова.

Тут дорого все. Патриаршие, или как говорят, Патрики, из литературного уголка превратились в эпицентр богемной тусовки, шума и кутежа. Местные страдают. Приезжие в восторге. Но, возражая классику, квартирный вопрос не испортил москвичей. Именно они подарили лебединой паре белую виллу с террасой. Площадь примерно квадратный метр. С отделкой вышло в 300 тысяч рублей. Получается, ниже рынка.

«Я посмотрел, что шведы делают, в Дании, в Польше, где там лебеди есть — мне не понравилось. Дом этот лебединый получился современным. Это общественные деньги, общественный домик, поэтому вот так мы и живем, как у нас там маленькая деревня», — сказал архитектор дома для лебедей Валентин Гончар.

А еще местные жители их кормят и приглашают на пруд ветеринара. Такой Патриарший вайб. Белоснежный особняк Ивана да Марьи сверкает на фоне утиного общежития. Перелетные чайки тут на птичьих правах. У них, на Патриарших прудах, все как в городе контрастов.

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