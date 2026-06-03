«Компы чиним»: в Москве раскрыли студию, заманивавшую девушек в вебкам-рабство

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Жертв десятки. Заявление в полицию уже готовят.

А в столице раскрыли криминальную группировку, которая вела очень откровенный бизнес. Девушкам предлагали работу с высокой зарплатой, а потом заставляли раздеваться перед веб-камерой. Офис в самом центре Москвы, где происходило такое трудоустройство, посетил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Этот мужчина явно не ожидал встретить на пороге в так называемый офис нашу съемочную группу. Так испугался, что не смог внятно объяснить, чем их компания занимается, но вот его коллега был более находчив.

«Мы занимаемся… Компы чиним», — сказал сотрудник.

Пускать в «офис» журналистов не хотели и даже пытались удержать нас силой. Уже внутри выяснилось, что чинят компьютеры здесь… девушки.

«Девушка, вы значит занимаетесь компьютерами, да? То есть это оборудование для занятий чем? Прямые трансляции видно сразу, даже людям, которые не посвящены. Микрофон, свет, камера и остальные атрибуты. То есть вы говорите, что вы чините компьютеры? Сергей?» — задает вопросы корреспондент.

В этом офисе расположилась одна из вебкам-студий, где проводились прямые трансляции, а в кадре, конечно же, были девушки. И не всегда одетые.

«А что говорилось в объявлении? Рекламное агентство?» — рассказали пострадавшие.

Первые несколько трансляций девушки проводят в одежде, но позже организаторы просят моделей добавить в стримы перчинку для привлечения аудитории.

Рекламное, модельное или SMM-агентство — у этой конторы много амплуа. И все для того, чтобы привлечь красивых сотрудниц. Кира — одна из жертв этой схемы. Пришла рекламировать косметику, но условия поменялись. А выйти из дела оказалось не так просто.

«Я попыталась уйти, взять свои вещи, на что мне сказали: оставь эти вещи здесь, никто ничего с ними не сделает, и мол, куда ты собралась. То есть росло такое напряжение, у меня началась паническая атака, и мне в целом было уже очень некомфортно», — рассказала пострадавшая Кира.

Еще один офис у этой компании находится в самом центре Москвы. Именно оттуда Киру пришлось спасать друзьям.

«Она прислала вот мне видео, я не могу до нее дозвониться. Спрашиваю: где ты? На стриме. Увидела поздно. Теперь страшно выйти», — сказала подруга Киры Ева-Мария Гашке.

Оказалось, что жертв, которых обманом обратили в вебкам-рабство, десятки. Девушек шантажом заставляли раздеваться или танцевать на камеру.

«Жертва сначала не понимает, что происходит, потом уже догадывается, а потом с ней вступают в диалог: если ты не продолжишь съемки, то мы это опубликуем», — сказал бывший старший следователь по особо важным делам СК при МВД России Павел Зайцев.

Преступники часто выбирают крупные офисные здания, чтобы затеряться.

«Что там на пятом этаже? „Энергостройсервис“ там», — отвечает сотрудник.

Однако у девушек, которые приходят сюда на собеседование, совсем другая информация. Они устраиваются в рекламное агентство. Но, увидев журналистов, очередной кастинг экстренно перенесли.

Вебкам приравнивается к созданию и распространению порнографии. За это предусмотрена уголовная ответственность.

О расположении предприятий «цифровой близости» мы сообщили в полицию. Заявление на организаторов преступной схемы намерены написать и девушки, которых удерживали шантажом.

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