«Пройти мимо не смог»: губернатор Ставропольского края спас сбитую собаку

Фото: Telegram/Владимир Владимиров/VVV5807

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Глава региона Владимир Владимиров разыскивает хозяев пострадавшего животного. Если не найдет, будет заботиться сам.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ищет хозяев собаки, которую обнаружил на обочине Старомарьевского шоссе в Ставрополе, когда возвращался из рабочей поездки. По его словам, «барбосину», очевидно, сбила проезжавшая по трассе машина. Людей рядом не было. Глава региона рассказал в своем Telegram-канале, что забрал пострадавшего пса и показал ветеринарному врачу.

Фото спасенной собаки. Telegram/Владимир Владимиров/VVV5807

«Пройти мимо не смог. Собаку отвез в ветклинику, ей там предстоит провести еще некоторое время, прежде чем восстановится после травм. Если есть хозяева, прошу откликнуться и написать мне в личные сообщения в „ВК“ и „Одноклассниках“ или на электронную почту. Как долечим, привезем. Если собака ничейная, буду заботиться сам», — написал Владимиров.

В комментариях к публикации губернатора ставропольцы поблагодарили его за неравнодушие и порадовались за спасенную собаку. Другие отнеслись к посту скептически, сочтя его манипулятивным и указав, что и у людей в регионе есть нерешенные проблемы. Некоторые пользователи напомнили, что это не первое животное, которому помог, а потом и приютил Владимиров.

«Так уже одну такую собачку наш губернатор забрал. Теперь нужно найти нового хозяина этому песику. Симпатичная мордаха, глазки умненькие», — написал комментатор с ником Yanina.

Фото спасенной собаки. Telegram/Владимир Владимиров/VVV5807

Владимир Владимирович Владимиров родился в городе Георгиевске Ставропольского края, окончил Уфимский государственный нефтегазовый университет. Работал в нефтеперерабатывающей отрасли, занимал руководящие должности, в марте 2010 года был избран депутатом законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по Муравленковскому округу. В 2013 году был назначен указом президента врио губернатора Ставропольского края. В 2014-м был избран губернатором, а в 2019-м заступил на новый срок.

Владимиров награжден Орденом Дружбы «За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», Почетной грамотой правительства РФ «За заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности». Его жена Наталья руководит общественным проектом «Время Ставрополья». Супруги воспитывают четверых детей.

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