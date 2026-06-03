Годами насиловал прихожанок: священника из Техаса приговорили к 99 годам тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Nick Wagner

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Под его руководством католическая церковь в городе Уэйко превратилась в хранилище темных тайн. Женщины долго терпели давление, но однажды заговорили.

В городе Уэйко (штат Техас, США) суд присяжных приговорил 57-летнего католического священника Энтони Одионга к 99 годам тюремного заключения по обвинению в сексуализированном насилии. Он не только нарушил обет целомудрия, но и использовал свой авторитет, оказывал психологическое давление на женщин в сложной жизненной ситуации, чтобы воспользоваться ими. Прихожанки просили совета и поддержки, а уходили от Одионга с новой травмирующей тайной. Подробности сообщает The Guardian.

Коллегия присяжных, состоявшая из восьми женщин и четырех мужчин, вынесла свой вердикт после двухчасового совещания. Свидетели обвинения описывали случаи неприемлемого поведения, некоторые — десятилетней давности, свидетели защиты просили для Одионга условного наказания. Они были уверены, что теперь уже бывший священник сможет соблюдать условия соглашения, то есть не совершать новых преступлений, и тихо жить где-нибудь недалеко от Уэйко.

Судебные разбирательства продолжались несколько дней, по итогам слушаний Одионг был признан виновным по одному эпизоду сексуального насилия первой степени (карается тюремным сроком вплоть до пожизненного) и двум эпизодам второй степени — за каждое из них падре получил по 20 лет лишения свободы. Присяжные также оштрафовали его на десять тысяч долларов по каждому обвинению.

Энтони Одионг посвятил служению в регионе, в том числе в городе Уэйко, около 17 лет. В конце 2023 года руководство католической архиепархии Нового Орлеана отстранило его от должности пастора церкви Святого Антония Падуанского в Лулинге за неправомерное поведение в отношении нескольких женщин. В 2024-м уже группа пострадавших высказалась публично. Падре обвинили в сексуальном принуждении, нежелательных прикосновениях, финансовом контроле. Все это он делал под видом духовного наставничества. Некоторые подвергались насилию несколько лет.

Подсудимый свою вину не признал и выслушал вердикт молча.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале, связанном с римским календарем «Сексуальные священники», который годами продавали туристам. Звезда этого издания, как выяснилось, никогда не имел отношения к церкви.

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