Эбола проникнет в Россию? Эксперт назвал условия

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Если заразившемуся человеку вовремя не оказать помощь, то шансы выжить у него снизятся.

Миграция и туризм по-прежнему создают риски проникновения лихорадки Эбола в Россию. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Он отметил, что вирус относится к семейству филовирусов и признан одним из опасных в мире. По его словам, если заболевшему вовремя не оказать помощь, то шансы выжить у него резко снижаются.

«Его высокая летальность, достигающая 50–90% в случае отсутствия своевременного лечения и поддерживающей терапии, обусловлена патогенным механизмом, включающим массивную геморрагическую реакцию, дисфункцию органов и систем, а также иммуносупрессивное действие вируса», — заявил эксперт.

Специалист также указал на отсутствие надежной вакцины или специальных методов лечения, которые помогли бы на ранних стадиях лихорадки. Он пояснил, что заболевший Эболой человек сталкивается с резким подъемом температуры, интоксикацией, рвотой и диареей, а также кровотечениями снаружи и внутри организма.

Эксперт подчеркнул, что случаи этого вируса не регистрировались в России с 2014 года, что является результатом оперативного эпидемиологического контроля. При этом Умнов сообщил, что россияне могут столкнуться с угрозой при посещении стран, где бушует вирус.

«Риск заноса инфекции и последующего распространения внутри страны остается актуальным в условиях международного туризма и миграции», — уточнил специалист.

Кроме того, Умнов напомнил, что несмотря на появление в последние годы вакцин, снижающих заболеваемость и смертность, лихорадка остается опасной. Эбола поражает не только людей, но и животных, а без своевременной помощи болезнь может привести к гибели в течение двух недель.

Ранее международная организация «Врачи без границ» заявила об очень сложной обстановке в странах Африки в связи из-за распространения вируса.

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