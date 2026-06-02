Житель ДНР погиб и еще шестеро пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ

Пушилин: один человек погиб и шестеро пострадали в результате атак БПЛА ВФУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В нескольких населенных пунктах республики повреждены машины, снаряды настигали людей на дорогах.

Один мирный житель Донецкой народной республики (ДНР) погиб и еще шестеро пострадали в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере МАКС сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге погиб водитель такси, мужчина 1970 года рождения. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. На автодороге Донецк — Горловка пострадал мужчина 1974 года рождения. В Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1991 года рождения», — рассказал Пушилин.

Он также заявил, что в Светлодарске ранения средней степени тяжести получили двое молодых мужчин, один — в Никитовском районе Горловки. Еще один мужчина 1980 года рождения в тяжелом состоянии поступил в больницу после удара по населенному пункту Селидово.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! Повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево, на кольцевой автодороге в Донецке, на трассе Донецк — Горловка», — заключил глава ДНР.

Ранее, писал 5-tv.ru, сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Донецка, призывавшего наносить ракетные удары по ДНР. Его публикации, оправдывающие, в том числе, преступную деятельность одного из украинских террористических формирований, появлялись в мессенджере Telegram. Сам парень утверждает, что поддался манипуляциям новых знакомых, живущих на Украине.

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