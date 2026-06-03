Лес, реки и старые усадьбы: идеальные веломаршруты для прогулок по Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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На каждом из них жителей и гостей столицы ждут удивительные пейзажи — зеленые парки, набережные, а при удаче, даже лоси и лебеди.

Лето уже наступило, и самое время задуматься о прогулке на велосипеде по Москве и Подмосковью. Подробнее о том, по каким маршрутам лучше всего прокатиться в столичном регионе в первую очередь, написало издание aif.ru.

Виды на Москву-реку

Первый маршрут можно начать от станции МЦД «Щукинская», он пройдет через Строгинский мост к Щукинскому полуострову. Обратно приемлемо вернуться тем же путем. Во время поездки велосипедисты увидят Москву-реку, канал имени Москвы, сосны, грунтовые тропы и дикие песчаные пляжи в Чистом заливе. В теплую погоду там можно даже искупаться. Главный минус такого маршрута — отсутствие пандуса на Строгинском мосту, поэтому велосипед придется поднимать по лестнице на руках.

Настоящий лес и возможность увидеть лося

Еще один вариант подойдет тем, кто хочет оказаться почти в настоящем лесу, не выезжая далеко из города. Маршрут начнется от станции МЦК «Белокаменная», пройдет по Абрамцевской просеке национального парка «Лосиный Остров» и ведет к Бабаевскому пруду. По пути можно увидеть реликтовый лес, а при удаче — лося. Специалисты напомнили, что пугаться животного не нужно, но и подходить близко к нему не стоит. В Бабаевском пруду также можно искупаться, спустившись к воде с удобного пирса.

Тем же, кто готов продлить поездку, можно доехать по Абрамцевской просеке до МКАД, перейти дорогу по пешеходному мосту с пандусом, а затем направиться в деревню Абрамцево и поселок Восточный. Это тихое и ухоженное место напоминает спокойную российскую провинцию. Из минусов — неровные участки дороги на части просеки и между Абрамцевом и Восточным.

Долгая поездка с приятным отдыхом в конце

Третий маршрут следует начинать от станции МЦД «Курьяново». Он пройдет вдоль набережной Москвы-реки через парк 850-летия Москвы к парку района Капотня и жилой застройке района. Эта поездка подойдет тем, кто хочет увидеть много зелени, реку и обновленную Капотню, которая за последние годы стала еще уютнее.

В районе сочетаются сталинская архитектура, дворовая атмосфера старой Москвы и современные проекты реновации. Поездка получится длинной и займет несколько часов, зато в парке Капотня можно отдохнуть на лежаках у воды.

Зеленая Москва с парками и садами

Четвертый маршрут свяжет сразу несколько зеленых точек на севере Москвы. Он начнется от станции МЦД «Тимирязевская», пройдет по улице Фонвизина, через подземный переход, улицу Кашенкин Луг, Останкинский парк, Ботанический сад, Сад Будущего и ландшафтный парк «Хуамин», а завершится у станции МЦК «Ботанический сад».

По пути можно увидеть растения из разных регионов мира, пруды Останкинского парка, китайскую архитектуру в «Хуамине» и лебедей в Саду Будущего. Неудобство может вызвать подземный переход, но там есть лифт и пандус для велосипеда.

Постоянная смена пейзажей у реки Яуза

Пятый маршрут начнется от станции МЦД «Ботанический сад» и пройдет по парку «Яуза» до МКАД с возвращением обратно. Это направление идет вдоль реки Яузы, а пейзаж на пути постоянно будет меняется.

Во время прогулки можно заглянуть в усадьбу Свиблово и выпить чай в трапезной при храме. Для отдыха на маршруте есть скамейки и беседки. Однако в выходные там бывает много людей.

Как выехать на веломаршрут в Москве

Добраться до начала маршрутов удобнее всего на МЦК или МЦД, так как в метро с велосипедом пропустят только в чехле как с ручной кладью. При этом на Московских центральных диаметрах и Московском центральном кольце велосипед можно провозить бесплатно, по одному на пассажира. Для них предусмотрены специальные площадки в первом и последнем вагонах.

На станциях с турникетами лучше проходить через широкий проход, иначе с велосипедом можно застрять. Если турникетов нет, перед поездкой нужно приложить транспортную карту к валидатору на платформе. Без активации поездки карта может заблокироваться, и выйти на другой станции будет трудно.

Как подготовиться к поездке на велосипеде

Перед прогулкой важно проверить состояние велосипеда. Как минимум до выезда нужно подкачать колеса, а при скрипе педалей или проблемах с тормозами лучше заранее обратиться в велосервис.

С собой также стоит взять воду, даже если на улице не жарко. Велопрогулка — активная нагрузка, при которой организм теряет влагу. Кроме того, пригодится легкий перекус, так как кафе и магазины есть не на всех маршрутах.

Для вечерних поездок велосипедистам посоветовали использовать задний фонарь и переднюю фару. Дело в том, что после 20 часов вечера наступают сумерки, поэтому важно быть заметным для водителей, пешеходов и других участников движения.

Также можно включить мигающий режим фары для того, чтобы велосипед было лучше видно на дороге. Не лишним будет и простой велосипедный замок: если придется зайти в магазин, кафе или туалет, транспорт лучше пристегнуть.

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