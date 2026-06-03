Новая травма: Волочкова пострадала на первом же выступлении после операции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Балерина перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и не дождалась завершения реабилитации — вернулась на сцену.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не привыкла себя жалеть, но все же рассказала, откуда на безымянном пальце ее левой руки алый кровоподтек. Судя по всему, болезненная травма! Подробностями происшествия балерина поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на fashion show «Славянский взгляд».

Этой весной звезда перенесла серьезное хирургическое вмешательство — немецкие врачи заменили ей тазобедренный сустав. После нескольких лет непроходящих болей Волочкова последовала совету фигуриста, олимпийского чемпиона 2022 года Алексея Ягудина и решилась на операцию. Реабилитацию она проходила уже в России, но не удержалась и вернулась к станку раньше срока.

«Перед репетицией, перед прогоном я очень нервничала. Это случилось в первый день, получается, предыдущий концерт, когда я в первый раз танцевала. Я настолько была в стрессе, потому что я не знала, как выдержит сустав, смогу ли я станцевать. И я начала разогреваться и об лестницу штанкетную ударила палец. Но ничего страшного, все в порядке», — сказала Волочкова.

Прежде балерина признавалась, что операция по замене сустава прошла более чем успешно. Она избавилась от проблемы, не дававшей покоя долгое время, но не послушалась врачей и через три месяца возобновила тренировки, а потом и на сцену вышла. Когда поклонники узнали о перенесенном вмешательстве, Волочкова дала уже 12 концертов, по собственным словам. Звезда отправляет немецким специалистам видео с представлений, чем повергает их в «культурный шок».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова осадила нарколога Василия Шурова, нарколога, который предрек ей скорую смерть. По мнению медийного доктора, балерина не проживет и десяти лет, так как алкоголизм радикально повлиял на ее здоровье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.