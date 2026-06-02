Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ

Силы ПВО отразили попытку атаки.

Силами ПВО России уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.

Неприятель регулярно пытается атаковать столицу. 16 мая Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 43 БПЛА на подлете к городу. Об этом писал 5-tv.ru.

За прошедшую же ночь силы ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников над рядом регионов страны. По данным Минобороны, атака продолжалась с 20:00 1 июня до 7:00 2 июня по московскому времени. Российские расчеты ПВО работали сразу на нескольких направлениях.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями. Также воздушные цели уничтожили над Краснодарским краем и Республикой Крым. Часть дронов Вооруженных сил Украины перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

