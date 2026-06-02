Названы дата и место прощания с Ниной Марушиной

Прощание с актрисой Ниной Марушиной состоится 4 июня в Театре Пушкина

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заслуженная артистка России умерла 2 июня.

Прощание с заслуженной артисткой России Ниной Марушиной состоится 4 июня в Театре Пушкина. Об этом худрук учреждения Евгений Писарев рассказал в беседе с ТАСС.

«Прощание состоится в Театре Пушкина 4 июня в 10:00», — уточнил художественный руководитель театра.

Заслуженная артистка России Нина Александровна Марушина ушла из жизни 2 июня в возрасте 91 года.

Актриса посвятила всю свою творческую жизнь одной сцене — Театру Пушкина, сыграв десятки разноплановых ролей в спектаклях по классическим и современным пьесам. Ее талант был оценен не только публикой, но и коллегами по цеху.

Известно, что Нина Марушина умерла после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

А днем ранее, 1 июня, стало известно о смерти заслуженной артистки России, актрисы из «Войны и мира» Ларисы Жуковской. В оскароносной экранизации она исполнила роль княжны Безуховой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.