«Москино» переходит на летний режим: как изменится график работы кинопарка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Городская киноплощадка в столице стала доступнее для прогулок в теплый сезон.

Кинопарк «Москино» в Москве перешел на летний режим работы: с 2 июня по 2 октября посетители смогут бесплатно входить на территорию со вторника по пятницу. Об этом сообщает портал mos.ru.

Гости увидят улицы и кварталы разных эпох, образовательный центр и «Парк сказок». На маршруте доступны декорации «Москва 1940-х», «Уездный город», «Палаты князя Андрея», «Соборная площадь», «Ковбойский городок» и другие натурные площадки. В павильоне «Аэропорт» воссозданы зоны прилета, ожидания, досмотра и вылета, а также салон Boeing.

Кинопарк работает с 11:00 до 20:00, понедельник остается техническим выходным. По будням можно посетить автокиновыставку Вадима Задорожного с машинами из советского кинематографа, но для нее нужен отдельный билет. Летом здесь также пройдут фестивали «Традиция», «Солома» и «Доброфест».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тюбинговая горка кинопарка «Москино» будет доступна для посетителей круглый год. Ее перенесут на новое место.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.