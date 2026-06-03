Видели привидение? Психиатр объяснил, почему мистики тут нет

Daily Mail: люди могут видеть привидений из-за сбоев в работе мозга

Фото: 5-tv.ru

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Тень в комнате, шаги за спиной и «чье-то присутствие» могут быть не призраком, а ошибкой мозга.

Люди видят привидений не только в фильмах ужасов. Одни слышат шаги в пустом доме, другие замечают силуэт у кровати, третьи уверены, что рядом стоял умерший родственник. Издание Daily Mail уточнило: ученые не доказывают существование призраков, но объясняют, почему мозг может воспринимать обычные сигналы как паранормальное.

Психолог Мелисса Маффео выделила несколько причин таких переживаний: особенности среды, сбои в работе мозга, сонный паралич, внушаемость и склонность к магическому мышлению.

Мозг ищет угрозу

Мозг не просто фиксирует реальность. Он постоянно достраивает картину по обрывкам информации. В темноте, стрессе, одиночестве и страхе эта система начинает ошибаться чаще.

Шорох может стать «шагами», тень — «фигурой», сквозняк — «прикосновением». Если человек уже верит в паранормальное, мозг быстрее выбирает мистическое объяснение.

Это не значит, что человек лжет. Он действительно может видеть или чувствовать нечто пугающее. Ошибка происходит не в рассказе, а в интерпретации сигнала.

Сонный паралич

Одна из самых частых причин «привидения у кровати» — сонный паралич. Человек просыпается, понимает, что находится в комнате, но не может пошевелиться. Иногда возникает ощущение, что рядом кто-то стоит, давит на грудь или наблюдает.

Во время REM-фазы тело временно обездвижено, чтобы человек не двигался во сне. При сонном параличе мозг уже частично проснулся, а тело еще остается в этом режиме. К этому могут добавиться образы из сна: силуэты, голоса, давление, чувство чужого присутствия.

Именно поэтому многие описания «ночного гостя» похожи: темная фигура, невозможность кричать, ужас, ощущение присутствия. Мистика не нужна — достаточно сбоя между сном и бодрствованием.

Чужое присутствие

За ощущение положения тела в пространстве отвечает в том числе височно-теменной узел мозга. Если его работа нарушается, человек может почувствовать, что рядом есть кто-то еще, хотя в комнате никого нет.

Маффео объясняет: мозг может неправильно обработать сигналы от тела и внешней среды. В результате возникает чувство «не я один». Это переживание очень убедительное, потому что оно ощущается не как мысль, а как прямое телесное знание.

Такой механизм помогает понять, почему люди иногда говорят: «Я никого не видел, но точно чувствовал, что кто-то стоит рядом».

Среда тоже влияет

«Проклятые» дома часто описывают одинаково: холодные комнаты, странные звуки, вибрации, сырость, темные углы. Ученые проверяли возможную роль электромагнитных полей и инфразвука.

Сами по себе такие факторы не доказывают наличие призраков. Эксперименты не показали надежной связи между электромагнитным воздействием и видениями. Но нестабильная среда может усиливать тревогу, настороженность и ожидание опасности.

Если человек приходит в место, которое уже считают «нехорошим», он начинает внимательнее искать странности. Любой звук получает вес. Любая тень становится подозрительной.

Верующие видят чаще

Люди, которые верят в привидения, чаще трактуют неоднозначные события как паранормальные. Это не слабость и не глупость, а работа ожиданий.

Если человек убежден, что мертвые могут подавать знаки, он иначе объяснит мигнувшую лампу, шорох в коридоре или сон о покойном. Другой человек назовет это случайностью, усталостью или особенностью дома.

Маффео также связывает паранормальные переживания с шизотипией — набором черт, при которых человек чаще склонен к необычным убеждениям, магическому мышлению и странным восприятиям. Это не равно психическому заболеванию, но повышает вероятность мистической интерпретации.

Горе и умершие

После смерти близкого человека люди нередко слышат его голос, видят его во сне, ощущают рядом или на секунду узнают в толпе. Такие переживания могут быть частью горя.

Мозг привык к присутствию человека и продолжает искать его в привычных сигналах: звуках квартиры, запахах, маршрутах, предметах. Поэтому «встреча» с умершим может быть не признаком мистики, а реакцией памяти и привязанности.

Если такие эпизоды не мешают жить, не заставляют человека терять связь с реальностью и постепенно становятся реже, они не обязательно говорят о болезни.

Когда нужен врач

Обратиться к специалисту нужно, если видения или голоса повторяются, пугают, мешают спать, заставляют менять поведение или человек начинает быть уверен, что им управляют внешние силы.

Помощь нужна и тогда, когда «паранормальное» появляется на фоне бессонницы, панических атак, употребления веществ, сильного стресса, депрессии или потери ориентации.

Один странный эпизод не делает человека больным. Но регулярные галлюцинации, особенно наяву, требуют медицинской оценки.

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