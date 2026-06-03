Опасный дефицит: нехватка чего бьет по щитовидке, костям и мышцам

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Недостаточное количество в организме одного микроэлемента может ударить по гормонам, беременности и энергии.

Дефицит йода — одна из причин, по которой у женщины может нарушаться работа щитовидной железы. Йод нужен организму для выработки гормонов щитовидной железы. Если йода мало, щитовидная железа работает с перегрузкой, а здоровье может страдать сразу по нескольким направлениям.

О важности йода и йодированной соли рассказало издание Daily Mail. Йод влияет не только на щитовидную железу. Для женщин дефицит этого вещества особенно опасен во время беременности, потому что гормоны щитовидной железы нужны для развития мозга и нервной системы ребенка.

Почему нужен йод

Щитовидная железа использует йод для производства гормонов Т3 и Т4. Эти гормоны влияют на обмен веществ, температуру тела, работу сердца, нервную систему, состояние кожи, уровень энергии и репродуктивное здоровье.

Если возникает дефицит йода, щитовидная железа может увеличиваться и хуже выполнять свою функцию. Один из известных вариантов последствий — гипотиреоз, при котором гормонов щитовидной железы становится недостаточно.

Для женщин это может означать слабость, сонливость, набор веса, сухость кожи, зябкость, нарушения цикла и проблемы с зачатием. Такие симптомы нельзя списывать только на усталость: щитовидная железа требует проверки.

Причем тут остеопороз

Сам по себе дефицит йода не является единственной причиной остеопороза. Но он может привести к нарушению работы щитовидной железы, а гормоны щитовидной железы участвуют в обмене костной ткани.

Опасность для костей особенно заметна при избытке гормонов щитовидной железы: длительный нелеченый гипертиреоз связан с потерей костной массы и повышенным риском остеопороза. Поэтому щитовидная железа важна для женщин не только из-за веса или настроения, но и из-за прочности костей.

Женщины после менопаузы и так значительно чаще сталкиваются с остеопорозом. Если к этому добавляются нарушения работы щитовидной железы, риск для костей становится выше. Дефицит йода в этой цепочке важен как фактор, который может нарушить нормальную гормональную работу.

Мышцы тоже страдают

Щитовидная железа влияет и на мышцы. При нарушениях ее работы женщины могут жаловаться на слабость, быструю утомляемость, снижение выносливости, болезненность мышц. В тяжелых и длительных случаях гормональные сбои могут сопровождаться потерей мышечной массы.

Поэтому дефицит йода нельзя воспринимать как мелочь. Если щитовидная железа недополучает йод и перестает нормально регулировать обмен веществ, здоровье страдает системно: энергии меньше, мышцы слабее, вес меняется, работоспособность падает.

Кто рискует больше

Дефицит йода чаще грозит женщинам, которые редко едят морскую рыбу, морепродукты, молочные продукты, яйца и не используют йодированную соль. В группе риска также беременные и кормящие женщины: потребность в йоде в эти периоды выше.

Особенно осторожными должны быть женщины, которые полностью исключают соль или заменяют обычную соль модными вариантами без йода. Люди боятся соли из-за давления и сердца, но забывают, что йодированная соль во многих странах стала простым способом профилактики дефицита йода.

Что есть

Источники йода — морская рыба, морепродукты, молочные продукты, яйца, водоросли и йодированная соль. Но с водорослями нужна осторожность: в них йода может быть слишком много.

Избыток йода тоже способен навредить щитовидной железе. Поэтому женщинам не стоит самостоятельно назначать себе большие дозы йода в добавках. Особенно если уже есть узлы, аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, гипертиреоз или лечение у эндокринолога.

Когда проверяться

Проверить щитовидную железу стоит, если есть постоянная усталость, зябкость, выпадение волос, резкий набор или потеря веса, нарушения цикла, сердцебиение, дрожь, тревожность, слабость в мышцах или подозрение на остеопороз.

Обычно врач оценивает ТТГ и другие показатели щитовидной железы. Решение о йоде, препаратах и дозировках должен принимать специалист.

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