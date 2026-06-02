Российский болид BR03 показали у пространства русской тройки на ПМЭФ

Российский спортпрототип BR03, на котором выступал экипаж автогонщиков Виталия Петрова и Сергея Сироткина в программе SMP Racing, разместили перед пространством Всероссийской федерации русской тройки. На кузове болида указаны фамилии известных российских пилотов. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Машина стала одним из заметных объектов у экспозиции. Именно на этом автомобиле Петров и Сироткин победили в гонке Akhmat Race в 2023 году. За четыре часа экипаж преодолел более 500 километров и завоевал несколько наград, в том числе за победу на третьем этапе Кубка России и в Кубке Чеченской Республики.

BR03 разработали специалисты российского конструкторского бюро BR Engineering. В основе спортпрототипа — пространственная трубчатая рама, а сверху установили легкий пластиковый кузов. Такая конструкция используется для снижения массы автомобиля и повышения его эффективности на трассе.

Экспозиция связана с презентацией Всероссийской федерации русской тройки, которая пройдет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ранее сообщил исполнительный директор организации Алексей Плотников.

По его словам, стенд федерации смогут посетить все гости форума. Пространство русской тройки на ПМЭФ ежегодно привлекает большое внимание, и организаторы рассчитывают обновить рекорд посещаемости.

Плотников напомнил, что главной страной-гостем форума в этом году станет Саудовская Аравия. В этой стране конный спорт вызывает большой интерес, поэтому организаторы надеются представить русскую тройку и зарубежным участникам.

Плотников выразил надежду, что успехи нового спортивного направления получится продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, который традиционно посещает форум.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа будет посвящена технологическому суверенитету и контурам нового мирового порядка.

Свое участие подтвердили делегации более чем из 130 стран мира.

