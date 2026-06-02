Армия РФ нанесла удар по предприятию ВСУ, выпускающему комплектующие для дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это ответ на террористические акты киевского режима.

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Днепропетровской области поразил предприятие, выпускающее комплектующие для беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, были поражены еще несколько предприятий в Киеве. Среди них: «Абрис ПТ», «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и «УкрСпецэкспорт». Также в столице Украины был нанесен удар по трем территориальным центрам комплектования ВСУ.

Еще российская армия поразила три объекта оборонно-промышленного комплекса в Харьковской области, в том числе государственное авиационное предприятие.

В Запорожье ударили по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и завода «Мотор Сич», а в Сумской области был поражен Шосткинский казенный завод «Звезда».

Удар российской армии стал ответом на террористические действия Киева. Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по расследованию теракта в ЛНР и мерам поддержки пострадавших заявил, что атака ВСУ в Старобельске и Геническе открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.